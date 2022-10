¿Multas por apoyar cajas de cerveza en zona peatonal?

Las empresas de distribución de mercancías siguen en pie de guerra por las condiciones de trabajo que les marca el Concello en el casco histórico, que se verán modificadas en fecha aún no conocida, y la reunión que mantuvieron este martes con miembros del gobierno, de la oposición y de la hostelería no calmó los ánimos.

Los distribuidores sienten que el Concello les está poniendo cada día más difícil hacer su trabajo en el centro y en la reunión mostraron la multa recibida por uno de ellos en agosto en la Praza de Armanyá a una hora en la que estaba permitido el reparto. Un transportista fue sancionado un viernes a las 16.09 horas con 80 euros por "realizar na vía operación de carga e descarga depositando a mercancía na calzada, arcén ou zona peonil".

El sector también se queja de que no se le permita utilizar transpaletas eléctricas por el casco histórico para trasladar cantidades grandes de mercancía. Son herramientas que en otros espacios, como el de Santiago de Compostela, ya se utilizan, según asegura el sector de la distribución. En la reunión explicaron que, tras consultar a la administración, se les dijo que la ordenanza de circulación no permite su uso. Por el recinto amurallado ya se ve alguna, pero quienes las usan temen ser multados.

Por parte del gobierno local, a la reunión asistió la edil Ana González, que se comprometió a que el ejecutivo estudiará sus demandas y emplazó a los distribuidores a una nueva reunión. La de este martes, de carácter público, fue convocada por ellos porque no encuentran receptividad del gobierno, aseguran.

Su principal motivo de preocupación es la intención del Concello de adelantar el horario de reparto en el centro, para que los vehículos dejen de entrar a las once de la mañana, ya que hay locales de hostelería, sobre todo los nocturnos, que a esa hora aún no están abiertos y no pueden dejarles la mercancía. Ahora mismo pueden repartir de 8.00 a 12.00 horas y de 15.30 a 17.30 horas. Cuando empiecen los nuevos horarios por la mañana tendrán que hacerlo entre las 7.00 y las 11.00 horas y por la tarde sigue igual. Se trata de evitar la presencia de furgones y camiones en la zona peatonal a horas donde en estas ya hay más transeúntes.

El gobierno de Lara Méndez insiste en que todavía no hay fecha para aplicar el nuevo horario ni para que comience a funcionar el nuevo sistema de control de accesos al recinto amurallado. Son cámaras que leen las matrículas, y si un coche que no tiene permiso para entrar al casco histórico lo hace, el sistema emite automáticamente una sanción.

El ejecutivo local volvió a recalcar esta semana que el sistema está en pruebas y que de momento no se emiten multas, ya que se está testando la tecnología, se están actualizando y recopilando las matrículas de los automóviles que necesitan acceder al centro (residentes, repartidores...) y tratando de articular con los hoteles la mejor manera de facilitar la entrada a sus clientes.

Las obras del casco histórico influirán

El gobierno de Méndez tampoco pasa por alto que en los próximos meses comenzarán obras en el casco histórico, ya que está previsto que antes de fin de año se adjudique la peatonalización de las Rúas Montevideo, Bolaño Ribadeneira, Quiroga Ballesteros y Praza de Ferrol. Esta circunstancia probablemente obligará a hacer ajustes provisionales en los circuitos por el casco histórico y en las zonas de parada para la carga y descarga.

Precisamente, la habilitación de más puntos para la parada de los vehículos de reparto es una de las demandas de los distribuidores, ya que ahora mismo hay cuatro y el espacio se hace insuficiente para las cerca de 30 furgonetas y camiones que los usan, sin contar otros vehículos de reparto de mercancías. Esos vehículos dan servicio a unos 150 bares y restaurantes del centro.

Hace unos meses, el Concello ya habilitó para este tipo de vehículos el carril bus de la Rúa Montevideo, después de que los distribuidores lo propusieran y el PP se hiciera eco de esa demanda. Otra zona que podría estudiarse para ello, apunta el edil popular Antonio Ameijide, es el lateral del edificio de Abanca, en el fondo de la Praza Maior. El concejal también ve necesario, tras escuchar a los distribuidores, señalizar y ordenar mejor los espacios para este fin en torno a la Praza de Abastos.

A la reunión celebrada este martes asistieron representantes de la Asociación de Distribuidores de Lugo, de las principales empresas de reparto de hostelería y alimentación y de la asociación de comerciantes y hosteleros del centro, Lugo Monumental.