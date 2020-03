Los controles que la Guardia Civil ha establecido estos días en las afueras de la ciudad y en diferentes municipios de la provincia con el objeto de controlar a los ciudadanos que no respetan la cuarentena decretada por el Gobierno, durante el estado de alarma por el coronavirus, ha deparado más de una anécdota, como la protagonizada por una pareja que fue multada ayer porque circulaba en su vehículo sin una causa justificada.

Esta pareja de lucenses decidió abandonar su domicilio particular para repostar en una gasolinera. Al no haber más razón que la de llenar el depósito de combustible del turismo, los agentes de la Benemérita levantaron una acta por una infracción grave a cada uno de los ocupantes del vehículo. La sanción económica oscilará entre los 601 y los 30.000 euros. Estos días no está permitido que viajen dos personas en un coche particular y además están restringidos los desplazamientos.

En el resto de controles efectuados por la Guardia Civil en las carreteras lucenses no se registraron incidencias reseñables. Entre los conductores a los que dieron ayer el alto los agentes en varios puntos de la provincia figuraban veterinarios. Como viajaban solos y con material sanitario en sus vehículos, los agentes no sancionaron estos desplazamientos, que se ciñeron exclusivamente a actividades profesionales que están autorizadas durante el estado de alarma.

Los veterinarios acudían a diferentes explotaciones ganaderas, sobre todo lácteas, para realizar el control rutinario a todos los animales que se encuentran en ellas. Esta labor está permitida ya que se realiza a domicilio respetando las medidas de distancia social impuestas por el Gobierno.