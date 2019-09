Lo multan por conducir sin carné y dice que pensaba que le servía uno de Reino Unido

El juzgado de lo Penal número 2 de Lugo condenó a un hombre que conducía sin carné y le impuso una multa de 2.100 euros como autor de un delito contra la seguridad vial, concretamente por conducción sin permiso.

El acusado recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Lugo alegando que tenía una licencia provisional para circular por el Reino Unido y que pensaba que podía conducir en España sin ningún tipo de problema con ese documento.

"La licencia de conducir con la que operaba el investigado", explica el tribunal, "no cabe sino derivar que la misma no es susceptible para servir de amparo para realizar la conducción en España, pues no existe tal previsión normativa. En consecuencia, la situación no deja de ser la de realizar la conducción de un vehículo sin poseer la licencia habilitadora para hacerlo".

De este modo, la sala provincial confirma la sentencia condenatoria y obliga al conductor a pagar una multa de 14 meses con cuota diaria de tres euros.