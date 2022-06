Multados en Lugo tres conductores ebrios, uno en patinete, y otros 14 por ir sin cinturón

La Policía Local estableció en la madrugada de este jueves varios controles de seguridad vial en Lugo, con vehículos rotulados y camuflados. En la Avenida de Ramón Ferreiro los agentes interceptaron a un patinete eléctrico que circulaba de forma irregular. Su conductor presentaba signos de embriaguez. En las pruebas a las que fue sometido arrojó un resultado positivo de 0,56 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que le supone una multa de 1.000 euros.

En la Ronda de Fingoi dieron el alto a un vehículo cuyo conductor dio 0,80, más del triple de la tasa máxima permitida. Le inmovilizaron el turismo y en los próximos días deberá comparecer en un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial.

En la misma vía pararon otro vehículo, cuyo conductor dio 0,54, el doble de lo permitido, lo que le acarrea una multa de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del carné.

En estos controles los agentes también denunciaron a 14 conductores y pasajeros que no llevaban puesto el cinturón de seguridad y otros seis conductores por no presentar su vehículo a la ITV en el plazo debido, por circular sin seguro obligatorio, por conducción negligente, por tener caducado el carné, por conducir con permiso no susceptible de canje y por no haber solicitado la renovación del permiso de circulación en el plazo debido.