Multados un edil y varios funcionarios por aparcar en las plazas VIP del seminario

No han pasado ni dos semanas desde que se abriese al público por las tardes y los fines de semana el aparcamiento de las oficinas municipales del seminario y ya ha saltado la polémica después de que un concejal y varios funcionarios fuesen multados por estacionar en la llamada zona VIP del estacionamiento, reservada a los miembros de la corporación.

La Policía Local inició este jueves una campaña para controlar si por las mañanas se cumple la orden de que solo puedan estacionar los vehículos autorizados. La visita de los agentes se saldó con casi una de decena de multas a vehículos que o bien no tenían visible la tarjeta que les permite aparcar de 7.30 a 15.30 horas o estaban estacionados en la zona VIP. Estas últimas plazas son las ubicadas bajo los soportales del antiguo seminario menor y, aunque antes solo estaban reservados para los políticos los laterales durante todo el día, a raíz de la apertura al público del aparcamiento, el Concello decidió también añadir el porche frontal para mantener un espacio reservado para políticos.

Sin embargo, la nueva señalización instalada, mediante la cual también se autoriza a los funcionarios a usar la zona de soportales para estacionar por las tardes, acabó por confundir a algunos funcionarios cuyos vehículos fueron ayer sancionados por ocupar la zona VIP por la mañana. "Ahora que una busca una sombra para el coche, los políticos tienen reservadas todas las plazas de los soportales y eso que solo son 25 en la corporación", se lamentaba este jueves una funcionaria cuyo coche había sido sancionado.

Pero más llamativo resulta el caso del concejal del PP Manuel López, cuyo vehículo también fue multado por encontrarse aparcado en uno de los soportales y no tener visible la tarjeta que le autoriza como miembro de la corporación. El edil se preguntaba ayer por qué su coche había sido sancionado, mientras que los de otros concejales del gobierno, como los de Ana González Abelleira o Daniel Piñeiro, o incluso alguno de su propio grupo, como el de Antonio Ameijide, no recibieron multas pese a no tener tampoco visibles las autorizaciones en el vehículo.

Además del citado edil y varios funcionarios, también al menos un asesor político de la oposición fue sancionado por ocupar esta polémica zona VIP, en la que también se suelen estacionar los vehículos oficiales del Concello.

DOSCIENTOS EUROS. Las sanciones que recibieron este jueves los vehículos que no tenían la autorización visible fueron sancionados con 200 euros por "estacionar en una zona reservada a la corporación municipal".

Los afectados podrán optar por recurrir las sanciones o bien acogerse al 50% de bonificación por pronto pago, por la que el importe quedaría reducido a 100 euros. En este caso, el conductor sancionado renuncia a cualquier tipo de recurso o devolución del importe abonado.

Control

Los mandos para activar la puerta se reprogramaron



La apertura al público del aparcamiento del seminario fue aprovechado por el Concello para mejorar el sistema de control de acceso, de tal forma que fueron reprogramados los mandos y se actualizaron las tarjetas para colocar de forma visibles en los vehículos.



"Trapicheo"

Los mandos activan la apertura de la puerta de entrada al párking durante el horario de oficina, aunque algunos grupos de la oposición ya habían alertado de que algunos vehículos de personas sin vinculación laboral o política con el Concello estaban siendo estacionados regularmente en este aparcamiento, por lo que intuían que había "trapicheo" con los mandos.