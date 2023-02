Multa al Concello de Lugo por no limpiar un depósito de agua

El grupo municipal del PP denuncia que el Ayuntamiento fue multado por Sanidade por pasar ocho años sin limpiar el depósito de agua potable de O Ceao. El portavoz de los populares, Antonio Ameijide, defiende que la alcaldesa "puxo en risco a salubridade" de todo el polígono pero también del resto de la ciudad "xa que a auga deste depósito mestúrase co resto de auga na rede de abastecemento, podendo facilitar a contaminación de toda a rede".

Explica que la Consellería de Sanidade realizó una inspección el 25 de abril del año pasado, que repitió al día siguiente, y encontró que no se habían realizado tareas de limpieza o desinfección en ese depósito desde 2014, pero también que no había registros ni análises organolépticos de control desinfectante residual y de PH en la red de Lugo desde 2018, que no se contaba con el preceptivo protocolo de autocontrol y que la información que se aporta al Sinac (Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo, dependiente del Ministerio de Sanidad) no estaba actualizada.

Por ese motivo, se le contabilizaron siete incumplimientos en materia sanitaria en total, que el Concello admitió -según explica el edil popular-, ya que en un decreto municipal firmado el 14 de febrero de este año se indica que "na data da realización da inspección, as deficiencias sinaladas atopábanse sen solucionar". Sanidade le impone una sanción de 4.005 euros.

Ameijide ve en esas deficiencias de mantenimiento otro motivo más para que el Concello renueve la red de abastecimiento de O Ceao, que presenta problemas de presión, como se evidenció durante el gran incendio de 2021.