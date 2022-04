Mulleres, puntais da celebración

O gran número de mulleres que participaron o venres na procesión do Santo Enterro, que reúne a todas as irmandades, non pasou desapercibida para moitos dos asistentes, aos que lles chamou a atención velas cargando os pasos sobre os seus ombreiros. Non é algo novo, pero é cada vez máis habitual. Dende que en 1986 se lles deu entrada nas confrarías lucenses, as mulleres foron gañando peso nelas e hoxe susténtanas en boa medida, segundo recoñece o presidente da xunta de irmandades, Ramón Basanta.

Foron as mulleres da confraría do Desencravo e as Maiores Dores as que confeccionaron o traxe que a Virxe estreou o Domingo de Ramos. Desta novidade non se informara, pero foron moitos os fieis que se decataron debido á fermosura da vestimenta. As nenas tamén son maioría na confraría da Borriquiña, como se puido ver o Domingo de Ramos e o venres.

As mulleres quizais foron máis visibles este ano na Semana Santa lucense porque a cidade recuperou os actos relixiosos tras dous anos de parón pola pandemia pero non o fixo ao cen por cento de participantes, debido a que aínda hai confrades con covid, recuperándose del ou con familiares aos que teñen que coidar. O tempo primaveral e as ganas de vacacións tamén propiciou que algunhas persoas saíran da cidade estes días.

Con todo, a xunta de confrarías amósase "razoablemente satisfeita" coa asistencia tanto de membros como de público. Este foi especialmente numeroso nalgúns días e momentos, coma no desfile da Virxe da Esperanza; no encontro do Nazareno e a Virxe María o martes diante do convento dos Franciscanos, e na procesión do Venres Santo, co acto do Desencravo como o de maior emotividade. Máis modesto pero tamén moi sentido foi coma sempre o desfile das Caladiñas, que se celebrou preto da medianoite coa Virxe da Soidade á fronte.

Na procesión da tarde, este paso tivo un pequeno contratempo, ao prender nun cabo ao pouco de saír da capela, pero resolveuse sen maior dificultade. Despois da intensidade do Venres Santo, o de este sábado foi case un día de transición, coa procesión da Piedade ao amencer e a vixilia pascual pola noite.

As boas temperaturas e o tempo seco axudan a que as procesións sexan seguidas por moitos veciños e por moitos turistas, xa que a Semana Santa lucense cada vez é máis reclamo para visitar Lugo. A xunta de confrarías está moi satisfeita co seguimento dos vídeos promocionais que colgou nas redes sociais e que se proxectan en varias oficinas de Correos e confía en que as celebracións sexan declaradas Festa de Interese Turístico Nacional máis pronto ca tarde.