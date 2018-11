Mujeres que se hacen ver

Las mujeres son protagonistas de dos exposiciones, organizadas por la facultad de Humanidades y también por Auxilia. La primera de las muestras trata sobre el trabajo de las mujeres a favor de la conquista y de la defensa de los derechos humanos. La exposición lleva por título Defensora: unha viaxe a través das xeracións dos dereitos humanos y fue realizada por alumnas del grado en Ciencias de la Cultura que cursan la materia de Ética Aplicada. En esta actividad, se destacan las figuras y los trabajos de diecinueve mujeres a favor de la conquista y de la defensa de los derechos humanos.

Esta obra colectiva –coordinada por la profesora Beatriz Fernández Herrero, y de la que son autoras Silvia Blanco, Marta Calvo, Laura Pérez, Ana B. Pérez, María Núñez, Elisa Verdín y María Peinado– busca acercar el legado de mujeres de diferentes partes del mundo que, en distintas fases de la historia, dedicaron su vida a la defensa de los derechos humanos. La se puede ver en Humanidades hasta mediados de enero.

AUXILIA. El colectivo Auxilia inaugurará el lunes la exposición Somos mulleres diversas, a las seis y media en A Ferretería. La muestra recoge fotos de mujeres y niñas con diversidad funcional que forman parte de los colectivos Auxilia y Aspace Lugo. El objetivo es visibilizar la diversidad dentro de la normalidad.

"Nesta exposición non hai disfraces, a penas maquillaxe e as mulleres aparecen vestidas coas súas roupas para dicir que estamos aquí, que somos o que somos e que se ten que contar connosco para que a sociedade sexa máis xusta, máis igualitaria, máis solidaria. Non queremos etiquetas, nin guetos para xustificar que se fai política de xénero e de atención á discapacidade. Queremos unha sociedade na que non teñamos que fotografarnos e expoñernos publicamente para que nos vexan", afirma Fernando Arrojo, vocal de Mujer e Igualdad de Auxilia.

TALENTO FEMENINO. En tanto, el CEI Nodus acoge este viernes una mesa de talento femenino en el que las protagonistas serán tres emprendedoras que han destacado con sus proyectos empresariales. Se trata de Mónica Pérez, fundadora de Triesfera, una empresa de diseño e impresión en 3D ; Noemí Bellas, fundadora de Libolis, primera escuela de emprendimiento para niños de Galicia, y Maruxa García, gerente y cofundadora de Tastelab, primera empresa de tecnología de análisis sensorial de España.