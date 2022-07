Beatriz Varela: "Las mujeres necesitan confianza y apoyo para lograr sus metas"

HOY, a las 11.00 horas, echa a andar el ambicioso proyecto Femenino Rural. Donas do Rural. Donas de Si, de la mano de la Asociación de Mulleres Empresarias da Provincia de Lugo (Aelu), con un presentación en sociedad que tendrá como escenario el salón de actos del CEI-Nodus, lugar donde además tienen su sede, abierta siempre para todas. Hablamos con Beatriz Varela Regueira, su presidenta, para conocer cómo funcionará una campaña que quiere dar apoyo integral a aquellas mujeres que busquen dar un giro completo a su situación laboral o empresarial.

¿En qué consiste la iniciativa?

Esta campaña quiere ayudar, acompañar y dar soluciones eficaces a aquellas mujeres —rurales o urbanas— de la provincia de Lugo que quieran introducirse en el autoempleo, insertarse laboralmente en alguna empresa o sector, emprender un negocio o, simplemente, llevar una cabo una reestructuración integral de un negocio que ya esté en marcha.

¿Cómo piensan ayudar a las mujeres que quieren emprender?

Queremos aportar todas las herramientas a nuestro alcance para que aquellas mujeres que quieran emprender se vean en condiciones seguras de hacerlo. Esto pasa por la elaboración de un plan de empresa que encuentre las posibles debilidades de la idea de negocio y estudie en profundidad su viabilidad real.

¿Y a aquellas que busquen el autoempleo en diferentes puntos de la provincia?

Queremos captar en siete zonas de la provincia —A Mariña, A Ulloa, Terra Chá, Sarria, A Montaña, Ribeira Sacra y Lugo— a mujeres que quieran autoemplearse, es decir, crear ellas mismas su propio puesto de trabajo. Analizaremos, con la ayuda de las administraciones locales y provinciales, qué necesidades tienen las mujeres que quieran convertirse en profesionales autónomas. La forma de trabajar de esta asociación es a través de reuniones, tanto individuales como en grupo, en las que se ofrecerá asesoramiento y formación individualizada a las mujeres que acudan a nosotras. De forma paralela, estas sesiones incidirán en reconocer la valía de dichas mujeres, en empoderarlas y en aportarles esa confianza en ellas mismas de la que muchas veces carecen. El apoyo personal resulta imprescindible para las mujeres del rural.

¿Y después?

Pues a partir de las necesidades individuales que identifiquemos en estas mujeres, crearemos con ellas grupos de trabajo que permitan fortalecer aquel aspecto o necesidad por el que demanda ayuda, soluciones y apoyo.

"Este viernes a las once horas presentamos la campaña Donas do Rural en el CEI-Nodus. Animamos a todas las mujeres a venir"

¿Hay que apuntarse para acudir a la presentación del proyecto?

Es preferible, pero no indispensable. El acto de presentación es de entrada libre y gratuita. Pueden confirmar su asistencia dirigiéndose al correo: [email protected] gmail.com, o llamando al 982226991. Este viernes queremos explicar detalladamente en qué consiste la iniciativa y cuáles son todas las cosas en las que podemos ayudar. Básicamente, nuestro propósito es ofrecernos a todas aquellas mujeres que nos necesiten. Me gustaría enviar un mensaje de confianza y ánimo a todas las mujeres: muchas veces nos infravaloramos y necesitamos una confianza en nosotras mismas que solo nos puede dar el apoyo mutuo entre nosotras. Ojalá esto sirva para que alguna mujer que nos lea decida dar pasos hacia adelante para tratar de conseguir sus metas y objetivos. Las vamos a apoyar en todo lo que esté en nuestras manos.

¿La mujer rural necesita más apoyo para atreverse a emprender?

No es que necesite más apoyo: lo que vemos es que, en numerosas ocasiones, la mujer rural tiene menos recursos que la urbana. Con esto me refiero a que nuestros esfuerzos deben estar en que puedan adquirir formación y habilidades que después le otorguen la capacidad de trabajar de forma autónoma. Muchas veces las mujeres que habitan el rural no saben a dónde acudir. La realidad es que nos cuesta mucho llegar a la gente y que pierdan el miedo a contar con nosotras. Es necesario pedir ayuda cuando se requiere, dejarse ayudar y escuchar ideas nuevas. Y, sobre todo, es importante que las mujeres tengan el valor de probar o ponerse en movimiento para llevar a cabo sus proyectos y objetivos.

Desde su experiencia, ¿cree que en los últimos años hay una mayor presencia de mujeres emprendedoras que ponen en marcha negocios, apostando por la provincia?

Absolutamente, en los últimos años ha habido un incremento muy importante de las iniciativas empresariales en clave femenina, aunque el covid-19 ha hecho mucho daño. De hecho, es curioso que un volumen importante del autoempleo creado en la provincia durante los últimos años procede de mujeres de mediana edad, que van de los 30 a los 50 años.