Las mujeres copan en Lugo los empleos con más contratación pero con peores condiciones

La provincia de Lugo comenzó 2023 con 121.838 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, con una diferencia mínima entre hombres y mujeres: el 50,49% del total frente al 49,51%. Sin embargo, hay dos factores que marcan las distancias mucho más claras que esos simples porcentajes y marcan una desventaja de las trabajadoras respecto a los hombres en Lugo.

El primero es la tremenda masculinización/feminización de muchos de los sectores económicos. Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), en seis de las 21 secciones de actividad económica la presencia femenina está por debajo del 30% del total. Hay casos, como el de industrias extractivas o construcción, en el que no llegan al 9%. Por el contrario, el empleo doméstico (97%), cuidados sanitarios y servicios sociales (81%) o educación (68,9%), son abrumadoramente mayoritarias.

Trabajadores afiliados según sección de actividad económica. EP

El segundo de esos factores que determinan la desigualdad hay que buscarlo en las condiciones de los empleos que ocupan. Los últimos análisis de la Sepe sobre Lugo (con los datos de 2022) señalan que en once de las quince ocupaciones que más contratos acumulan en la provincia hay una mayoría femenina; del mismo modo señalan que de esas once ocupaciones, el menos siete se sitúan entre los trabajos con peores datos de contratación temporal, de jornada y de condiciones salariales.

Y es que hay que tener en cuenta que la brecha salarial en la provincia se ha situado en los últimos años en torno al 20%, lo que significa que el sueldo medio de una trabajadora puede ser de unos 3.000 euros menos al año que el de sus compañeros.

Hipermasculinización: de las 21 secciones de actividad económica que estudia el Sepe, en seis la presencia femenina está por debajo del 30%

Las tres ocupaciones que más contratos laborales suelen aparecer también en todas las listas entre las menos atractivas bien por sus bajos salarios, bien por sus condiciones laborales o bien por ambas. En las tres la mayoría son mujeres: el 54,63 por ciento de los 14.939 contratos de camareros en la provincia lucense tienen firma de mujer; el apartado de vendedores en tiendas y almacenes, que suma 5.853 trabajadores, está notablemente feminizado, con un 74,51% del total, porcentaje que, sin embargo, es todavía más alto entre el personal de limpieza de oficinas y edificios, con el 87,82% de los 4.656 contratos.

Pero es que las mujeres son más del 90% en empleo doméstico (96,7), en el cuidado de personas a domicilio (95,9) y en el cuidado de personas en servicios de salud, tres nichos de empleo que añaden a sus habituales carencias de condiciones laborales apetecibles una elevada presencia de trabajadoras de origen extranjero.

Las ocupaciones con más contratos. EP

El informe de la Sepe sobre el mercado de trabajo en la provincia también lo desmenuza en función de otros parámetros relevantes, como la temporalidad. De los 75.413 trabajadores en los que consta el tipo de contrato y que figuran afiliados a la Seguridad Social a 30 de diciembre de 2022 en el Régimen General, señala el estudio, el 80,08% tiene un contrato indefinido y el 19,92% temporal. Entre los que presentan un contrato indefinido el 52,31% son hombres y el 47,69% mujeres, mientras que entre los temporales la situación se invierte: el 62,03% son mujeres y el 37,97% hombres.

En cuanto al tipo de jornada, la situación en 2022 sigue siendo muy favorable a los que figuran contratados a jornada completa. En esta modalidad se encuentra el 78,2% de los 75.413 afiliados al Régimen General. Sin embargo, según sexo, el 59,33% de los contratados indefinidos realizados a jornada completa son ocupados por hombres y solo el 40,67% mujeres, mientras que entre los contratos temporales el 61,48% formalizados a jornada completa son mujeres y el y el 38,52% hombres.

Condiciones: las mujeres en Lugo tienen menos contratos indefinidos que los hombres y menos a jornada completa

En cuanto a la jornada parcial, tanto en indefinidos como en temporales las mujeres son mayoritarias. En el primer caso acaparan el 75,66% de las contrataciones y en el segundo el 64,03%. "En estas distribuciones según sexo", advierte además el Sepe, "hay que tener en cuenta que hay muchas más mujeres que hombres en las que no consta su tipo de contrato y jornada, con lo que los porcentajes según sexo pudieran presentar ciertas variaciones si se pudieran contabilizar todas las afiliaciones en este Régimen General".

Pero es que hasta en el régimen de afiliación se encuentran diferencias. Si bien no es muy relevante en términos absolutos (63.030 hombres frente a 61.440 mujeres, según el Ine), los espacios vuelven a ensancharse si se miran los afiliados en el sector agrario (1.370 hombres frente a 470 mujeres, pese a ser este un ámbito habitual de trabajo familiar) o en empleo en el hogar (2.723 mujeres frente a 38 hombres).

Testimonios

María Luisa Otero, patrona de barco y pescadora en el puerto de Morás: "Es un trabajo muy duro, pero en el puerto soy uno más"

María Luisa solo conoce a otras dos mujeres en toda la mariña que anden a la mar, y una ya no faena. A ella siempre le gustó el mar ("ya de rapaza iba en una barca de remo a pescar los calamares", recuerda), y cuando su padre tuvo un accidente decidió sacarse los títulos y salir con él con a pescar para que no fuera solo.

Cuando se jubiló, ella siguió con la lancha. Faena sola en "un trabajo muy duro que requiere fuerza", pero nunca se sintió discriminada por ser mujer entre hombres: "En el puerto me tratan como uno más. Al revés, me ayudan en lo que pueden. Siempre me llevé muy bien con mis compañeros". También reconoce, no obstante, que "si vas a buscar plaza en un barco a lo mejor no te la dan por ser mujer, no lo sé porque nunca lo he necesitado. Pero para una mujer sería difícil embarcar aunque fuera en un barco de pesca del día". Tampoco quiere ser rotunda en ello, porque "este año al percebe fui con unos compañeros con la planeadora y sin problema ninguno". Lo que sí tiene claro es que "volvería a dedicarme a esto. Es duro, pero trabajas para ti y si no quieres salir un día, no vas".

Jesús Contado, limpiador de edificios municipales en Burela: "A los hombres nos hacen antes indefinidos a jornada completa"

Desde 1997, Jesús Coutado trabaja como empleado en la limpieza de los colegios y los edificios municipales de Burela. En su sector los hombres no superan el 4%, una condición que hizo que al principio si notara desconfianza por sus capacidades: "Entre los usuarios, no lo sé, porque no te lo dicen a la cara, pero mis compañeras al principio sí desconfiaban, me decía cosas como "¡qué vas a saber tú de limpiar! Luego, como el movimiento se demuestra andando, pues ya van viendo. Hay gente que es curiosa por naturaleza para hacer el trabajo".

Sin embargo, pese a ser una minoría, sí que cree que los hombres son mejor tratados laboralmente en el sector. "En mi caso", explica, "estoy subrogado y desde el primer día me contrataron a jornada completa. Primero por seis meses y luego indefinido", algo que no es ni mucho menos lo normal entre las mujeres.

"A los hombres se nos solía hacer así. A las mujeres no, siempre por horas, por días, por jornadas parciales o por lo que hiciera falta. Incluso hay diferencias en las categorías: dentro lo que son las más bajas, yo estoy en la más alta y la mayoría de ellas en las más bajas. No hay mucha diferencia de salario, pero ellas siempre suelen ocupar la más baja".

Evolución: mayoría en sectores con alta formación

La presencia femenina es mayoritaria en nichos de empleo con poco prestigio social, pero también lo es en sectores y ocupaciones directamente ligados con un alto nivel de formación.



Así, por ejemplo, suponen 69 de cada cien trabajadores afiliados en Lugo en sector de la educación, el 54 por ciento en actividades profesionales científicas y técnicas.



Son también mayoría en la administración pública y se aproximan al 60% en la actividades relacionadas con la banca, los seguros o el sector inmobiliario.



Población activa



La Sepe, en su análisis sobre la evolución de la población activa en Lugo, destaca que en 2022 "las mujeres mejoran en más aspectos que los hombres. Así, en activos, las mujeres se incrementan un 4,86 % ganando 3.400 efectivos, mientras que los hombres pierden 700, lo que equivale a un descenso relativo del 0,91 %.



En el caso de los ocupados, mejoran ambos sexos, pero las mujeres los aumentan en 2.300 (un 3,57 %), frente a los 900 que ganan los hombres (un 1,30 %). En lo concerniente a parados, es donde las mujeres presentan peores datos al incrementarse en 1.100.