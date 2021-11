Mujeres de antaño en 2022

Mujeres lucenses de otra época serán las protagonistas del calendario del área de Participación del Concello lucense para el próximo año 2022. Las imágenes incluyen a numerosas féminas en distintas estampas de su vida cotidiana, desempeñando diferentes papeles, como el de costurera o conductora, y también en momentos de ocio, incluso jugando al golf en una época en la que la igualdad de género resultaba todavía una quimera.

El área de participación acaba de editar este calendario con imágenes pertenecientes a los fondos del archivo municipal, bajo el título Arquivo e Muller. El calendario recoge imágenes y también documentos históricos relacionados con mujeres que residieron en la provincia de Lugo.

"Coa elección destas imaxes queremos visibilizar as condicións laborais, sociais e económicas das mulleres durante distintas épocas históricas dos séculos XIX e XX", destacó la edil de participación, Cristina López.

Las imágenes pertenecen a la colección Delgado Guisasola —que se encuentra custodiada en el Archivo Municipal— y proceden de los negativos en cristal que el autor hacía en el laboratorio de la farmacia de la que era propietario.

La concejala destacó además que el área de participación edita anualmente un calendario con imágenes procedentes del citado archivo "desde a conformación do novo goberno da cidade", dijo. Tal y como señaló, las imágenes y documentos de los calendarios editados por su departamento "proceden de fondos documentais almacenados no Arquivo Municipal e no Arquivo Histórico Provincial, e forman parte dos fondos municipais do Concello de Lugo".