Una mujer se rompe la tibia y el peroné tras tropezar en un bache

Una mujer lleva cuatro días ingresada en el Hula después de haberse roto la tibia y el peroné de su pierna derecha tras tropezar en un bache que hay en la calle Xoán Rico Pérez, que comunica O Rato con As Fontiñas, en el Barrio do Xuíz.

La chica -que prefiere mantener su anonimato- se dirigía a trabajar el pasado viernes, poco antes de las nueve de la mañana, cuando resbaló en la gravilla que había desparramada en la calle y, acto seguido, tropezó en el bache.

"Yo iba tranquilamente a trabajar andando por esa calle, sobre las nueve menos diez, y resbalé en las piedras de la gravilla tropezando después en el bache. Y me caí. De ahí ya no me pude levantar", afirma la mujer.

La víctima ya no se pudo levantar por el dolor que sentía. Inmediatamente, fue llamada una ambulancia y también fue advertida la Policía Local, que hizo parte de la caída sufrida por la mujer, quien acabó denunciando al Concello por el mal estado que presenta esta calle.

Ahora la mujer está a la espera de ser intervenida quirúrgicamente mañana mismo para poder recuperarse del accidente.

El bache, de considerables dimensiones, hace tiempo que se produjo. Sin embargo, y pese a ser reclamada en distintas ocasiones su reparación, todavía permanece ahí, en medio de la calle, siendo un peligro tanto para los peatones que caminen por el lugar o crucen la vía pública como para los vehículos que transitan la zona.

"Llevamos cuatro años reclamando los vecinos de la zona que el Ayuntamiento arregle ese bache y nada, hasta que pasó lo que pasó", cuenta la víctima.

EMPOTRADOS. No es este el único problema que tiene la calle Xoán Pérez Rico. En la casa de la víctima y de su pareja, no es la primera vez que se empotran los coches. Por eso, la pareja optó por poner un hierro delante de la puerta de su casa.

"Puxemos un ferro diante da porta da casa porque se nos metían os coches alí. Precisamente, a semana pasada empotrouse outro coche", cuenta la pareja de la mujer.

Esta calle tiene un tráfico bastante intenso desde que se abrió el Hula ya que supone un atajo para comunicar O Rato con As Fontiñas, pese a lo empinada que resulta y las curvas cerradas que hay en su trazado, muy próximo también al instituto Sanxillao.