Una mujer se planta en la zona peatonal de Camiño Real e impide el paso de los vehículos

Defendió la peatonalización hasta lo indefendible y su guerra particular contra la circulación de vehículos por un tramo de la ciudad le acabó costando dos denuncias por parte de la Policía Local. El altercado se produjo sobre las once y cuarto de la mañana del martes, cuando una patrulla de la Policía de Barrio acudió a Camiño Real después de que varios ciudadanos llamasen a la sala del 092 para comunicar que una persona estaba impidiendo el paso de vehículos por el tramo que desemboca en la Ronda da Muralla, recientemente peatonalizado. Los agentes comprobaron que se trataba de una mujer, que se encontraba delante de un coche y no le permitía circular. La mujer decía que aquel tramo era peatonal y que no se iba a apartar, ya que por allí no podían pasar los vehículos.

Los agentes le explicaron que había vehículos autorizados que podían circular por ese lugar, para acceder a los garajes y a un aparcamiento público que hay en la zona, pero la mujer "no entró en razón" y se negó a retirarse para que circularan los coches.

Ante esta actitud, los policías tuvieron que apartarla, ya que había varios vehículos parados y ya comenzaban a congregarse en el lugar "gran cantidad de personas".

A pesar de las advertencias de los agentes, la mujer siguió manteniendo su actitud y además empezó a dirigirles "frases despectivas e insultantes" a los policías. Finalmente, fue denunciada por dos infracciones a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, una de ellas por desobedecer las órdenes de los agentes y otra por falta de respeto y consideración a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.