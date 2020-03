Una mujer escupe a una sanitaria del Hula cuando volvía a casa del trabajo

Los nervios están a flor de piel, lo que provoca que estos días se vivan situaciones incómodas. Eso es lo que le sucedió a una sanitaria del Hula, que el pasado lunes, cuando regresaba a su domicilio de trabajar, sufrió las iras de una mujer que, desde la ventana de su casa, le escupió dos veces, sin alcanzarle.

"No me esperaba tanta proyección de este tema y me abruma un poco", afirmó esta lucense, que prefirió mantener su anonimato

Esta profesional denunció su caso en Twitter y en pocas horas se viralizó, con casi 4.000 retuits y más de 12.800 me gusta. Ayer decidió limitar el acceso a su cuenta porque, según comentó, se vio "desbordada" por la repercusión que tuvo su mensaje.

"No me esperaba tanta proyección de este tema y me abruma un poco", afirmó esta lucense, que prefirió mantener su anonimato para que el caso no tenga más trascendencia.

"Le dije que venía de trabajar. Me contestó que no le contase mi vida y me volvió a escupir"

Esta sanitaria explicó que el pasado lunes «en el corto trayecto entre la parada del bus y mi casa» vio como una mujer, que estaba asomada a una ventana, le gritó que se fuese para su casa y le escupió.

"Le dije que venía de trabajar. Me contestó que no le contase mi vida y me volvió a escupir", agregó la afectada, que adujo además que «no me parece que escupir por la ventana sea la mejor forma de prevenir infecciones".

EXCESO DE CELO. Esta trabajadora del Hula denunció a través de las redes sociales la desagradable situación que le tocó vivir para que las personas se den cuenta de que «no pueden ir por ahí de vigilantes».

"Es muy importante que la gente entienda que no todos estamos fuera por motivos frívolos. De hecho, creo que la mayoría no lo estamos", afirmó esta sanitaria lucense, que reconoció que en esta situación inédita "estamos todos muy alterados y cada uno lidia como puede", pero precisó que "nunca veré justificable pagarlo con otros".