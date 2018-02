Una mujer denunció que dos funcionarias de la Xunta se negaron a dirigirse a ella en gallego, pese a habérselo pedido expresamente. El testimonio fue recogido por la Mesa de Normalización Lingüística, que señala que el hecho tuvo lugar el pasado lunes en el servicio de Deportes, al que la denunciante acudió a solicitar información.

Según la denunciante, la funcionaria interpelada le respondió en castellano y cuando pidió ser atendida en gallego, replicó: "No me da la gana! Soy funcionaria y puedo escoger el idioma que yo quiera". Pidió entonces hablar con otra persona y una segunda funcionaria, según su versión, le dijo: "Yo solo hablo castellano, no me da la gana de hablar en gallego". Cuando la mujer se lamentó por ello diciendo que no quería que el gallego se perdiera, la trabajadora de la Xunta le señaló: "Pues si se pierde mejor! Ni gallego ni catalán, con sólo castellano mucho mejor!".

La Mesa cree que se trata de una situación de «racismo lingüístico», recuerda que es el usuario el que elige la lengua en la que desea atendido por la Administración.

Según la Mesa, en la discusión que se desató en las oficinas de la Xunta, una de las funcionarias llegó a gritar varias veces «soy facha» a la ciudadana.

La delegación de la Xunta dijo que estudiará la queja y oirá a la ciudadana y a las funcionarias y, a partir de ahí, adoptará una resolución.

El asunto se abordará en cuanto se presente la denuncia, que no ha llegado todavía, si bien el responsable del servicio ya escuchó de viva voz de la ciudadana su queja y el anunció que presentaría un escrito de denuncia, detalló ayer la Xunta.