Una mujer denuncia que su novio la tuvo secuestrada 4 días en un piso de Lugo y la violó

Una mujer denunció que su pareja la encerró durante cuatro días en un piso de Lugo y la violó de forma continuada, por lo que el hombre fue detenido e ingresó en prisión provisional.

La víctima puso la denuncia en León hace unos meses y el letrado del presunto agresor solicitó varias pruebas para probar su inocencia, como varias testificales y la comprobación de varios mensajes entre la pareja.

La Audiencia de León desestima ahora el recurso de la defensa, "sin perjuicio de que se aporten por el procesado dichos listados de llamadas o mensajes de Whatsapp habidos entre denunciante y denunciado desde que se acordó la orden de protección, lo que se podría efectuar por vía documental, quedando a criterio del instructor su incorporación en la causa".

El auto judicial explica que por sentencia de fecha 16 de diciembre de 2022, el juzgado de Instrucción 4 de León condenó al hombre como autor de un delito de lesiones a la pena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y 16 meses de prohibición de acercamiento y comunicación con su expareja. El hombre, a pesar de que le comunicaron debidamente esta decisión judicial, se aproximó a la mujer y a su domicilio en diversas ocasiones, "y con ánimo de privarla de su libertad ambulatoria, la retuvo en contra de su voluntad 4 días en Lugo y otros 2 días en Toulouse".

El hombre le dijo: "Si no dejas de gritar te mato; eres una cualquiera, una barata"

En una ocasión, en febrero de este año, el hombre le quitó las llaves de su casa y la obligó a entrar, cerrando la puerta para que ella no pudiera salir. La víctima, según hizo constar en su denuncia, empezó a gritar pidiendo ayuda, pero el hombre le dijo; "Si no dejas de gritar te mato y te piso la cabeza, eres una cualquiera, una barata", y la encerró en su domicilio durante 4 días. En ese periodo no la dejó sola y si tenía que salir siempre iba con ella. Si llevaba a su hija al colegio, él la acompañaba para que no pidiera ayuda, impidiendo que fuera a la comisaría.

La mujer asegura que, durante esos días, el hombre la violó en varias ocasiones, empleando para ello fuerza física y amenazando con matarla si se negaba. Una vez, al ver que ella pretendía escapar del domicilio, e hombre la intentó tirar por la ventana, la mordió y le propinó varios puñetazos en la espalda. La denunciante afirmó que el hombre también llegó a agarrar del cuello a su hija, causándole varias lesiones. El hombre fue detenido y el juez instructor lo envió a prisión como presunto autor de un delito continuado de agresión sexual, otro de detención ilegal, uno de quebrantamiento de condena y otro de amenazas. El caso continúa todavía en fase de Instrucción.