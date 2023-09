Una mujer denuncia que unos okupas sacan a la venta su casa en internet

Ver para creer. Josefa Cedrón Lugilde nunca se imaginó que podría estar pasando por lo que está viviendo desde hace un mes, cuando la casa de su madre —en Albeiros, muy cerca de O Ceao— fue okupada por una familia de la que solo sabe que tiene un puesto en el mercadillo de Frigsa. Pero la gota que colmó el vaso ocurrió este viernes, cuando ve un anuncio de venta de la casa publicado en el portal de internet idealista.com, que supuestamente pondrían los okupas. "Esto es increíble, encima de que okupan la casa, la ponen a la venta en internet. Es el colmo y lo malo es que no sabes por dónde tirar. Te sientes indefensa", afirma Josefa.

Desde que fue okupada la vivienda —un chalé con finca en la calle Monte da Casilla—, el pasado 4 de agosto, Josefa intentó por todos los medios echar a esta familia de la casa. La avisó un primo, que vio cómo llegaba al lugar una pareja en una furgoneta, de la que dice que accedió a la casa tras forzar la cerradura de la cancilla.

Asegura haber recibido también amenazas de los okupas. "Me dijeron: "Cuidadito, que te conocemos"

El caso fue denunciado rápidamente ante la Policía, que también se trasladó a la vivienda sin conseguir el desalojo de los intrusos quienes alegaron, según indica Josefa, "que llevaban ya tiempo en la casa". "La Policía me dijo que no podía echarlos sin un testigo que asegurase que no estaban allí antes. Dos días después, unos vecinos fueron a comisaría para dar fe de que esa gente no estaba allí antes y le dicen que sin orden judicial no pueden hacer nada", cuenta Josefa, que asegura haber recibido también amenazas de los okupas. "Me dijeron: "Cuidadito, que te conocemos". Les tengo pánico. Desde entonces, no piso el mercadillo", apunta esta lucense quien recibió una propuesta de alquiler de los okupas poniendo ellos el precio, que rechazó.

Lo que desconocía Josefa era que a esas alturas todavía no estaba ni en la mitad de la película. Al cabo de una semana, se entera de que los okupas instalaron una alarma en la vivienda. "Le dije al técnico de una empresa de telefonía que se la instaló que yo era la dueña y me contestó que él solo hacía su trabajo", afirma.

Por si fuese poco, Josefa descubrió también, hace unos días y mientras le llegaba el cargo de 80 euros de la factura de la luz, que los okupas están haciendo obras en la vivienda sin su permiso.

Pero aún hay más. Lo último fue el anuncio de venta de la casa en internet, por un precio de 52.000 a 71.000 euros, lo que denunció este viernes a la Policía.



✉ Suscríbete gratis a nuestra newsletter y recibe cada mañana

una selección de noticias destacadas de Lugo