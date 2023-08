Una mujer deja su casa de Miño en herencia a la Protectora de Animales

La Protectora de Animales de Lugo acaba de recibir un donativo totalmente inesperado. Se trata de una casa cerca de Miño, en A Coruña, que una anciana decidió legar en testamento a la entidad antes de morirse.

El legado, en sí, ya fue algo insólito. Nunca se había dado un caso semejante en la Protectora. Pero, además, en esta ocasión la mujer, María del Carmen Fernández Cabanas, quiso dejarlo todo atado y bien atado y decidió incluir en el testamento un contrato privado de venta de la vivienda con un comprador, que deberá hacer ahora efectivo la Protectora.

"Un caso como este no es frecuente. Es la primera donación de cierta importancia que recibe la Protectora. No estamos acostumbrados a esto pero fue una alegría y será un respiro para la entidad aunque seguiremos necesitando subvenciones y la ayuda del Concello y la Diputación para encontrar unas nuevas instalaciones ya que las que tenemos ahora sufren un gran deterioro", comenta Alberto Losada, presidente de la Protectora de Animales.

Impuesto

Recibir la casa en herencia supondrá un pago a Hacienda del 35 por ciento de su valor, según indica Alberto Losada, pero incluso así la Protectora saldrá beneficiada. El presidente de la entidad se enteró del legado después de recibir una llamada telefónica de una abogada coruñesa, que tenía el testamento.

"Fui a ver la casa y es una vivienda pequeña, cerca de la playa y un poco antigua pero puede estar valorada en unos 150.000 euros. Su dueña nos dejó también un contrato privado de venta y el cliente. Nos lo dejó todo hecho", indica Alberto Losada.

La testamentaria era, al parecer, una gran amante de los animales e incluso fue socia hace tiempo. Vivía sola en esa casa de A Coruña hasta hace unos años cuando decidió ingresar en el asilo de San Roque, donde falleció. De hecho, el resto del legado lo recibieron las monjas.

La entidad se reunirá el próximo 12 de septiembre en una asamblea general extraordinaria para tratar este asunto con los socios. La reunión será a las seis y media en el salón de actos de la facultad de Veterinaria. El punto principal del orden del día será la aceptación y toma de posesión del legado y la aprobación de la venta del inmueble según las condiciones acordadas en el contrato de arras suscrito por la testadora, en noviembre de 2022. A su vez, se abordará la necesidad de facultar al presidente de la Protectora para el otorgamiento de las escrituras públicas necesarias para ello. "Este legado será una gran ayuda para nosotros pero las necesidades que tenemos también son muchas", asegura Losada.

"Este verano tuvimos que alquilar una nave de obra para meter gatos"

A fecha de hoy, la Protectora alberga a 200 animales, de los que la mayoría son perros aunque este verano se notó un incremento importante de gatos. De hecho, la entidad tuvo que alquilar una nave de obra para poder meter los gatos en jaulas dado que, en este caso, es más complicada la convivencia entre más de dos animales en el mismo espacio.

"Es una tendencia que se percibe desde hace dos años para aquí. Cada vez vienen más gatos y este verano hubo bastantes entradas. Vendrían entre 30 y 40. Nos están entrando también camadas y no tenemos instalaciones para albergarlos. Tuvimos que alquilar una nave de obra para meter las jaulas dado que no ponemos tener a varios animales juntos debido a que algunos tienen enfermedades muy contagiosas, como la leucemia, y tenemos que separarlos", explica Alberto Losada, el presidente de la Protectora.

La entidad también tuvo que enviar varias camadas de gatos lactantes a hospitales privados. "Hay que darles el biberón cada dos horas y no tenemos voluntarios que hagan eso por lo que nos vimos en la obligación de enviarlos a clínicas privadas para hacer ese trabajo y eso también cuesta", indica Losada.

Por otra parte, en la Protectora también hay perros enfermos que requieren tratamientos. "Hace años se les hacía la eutanasia. Ahora ya no. Por lo tanto, tenemos perros epilépticos, diabéticos y con cáncer, a los que llevamos a quimio", afirma Alberto Losada.