Una mujer de 87 años denuncia que dos okupas le piden 3.000 euros a cambio de abandonar su piso

Una mujer de 87 años denuncia que dos okupas le han reclamado, a través de su hija, 3.000 euros para abandonar el piso que llevan dos años okupando, mientras la cargan a ella con todos los recibos. Aunque se había acordado un lanzamiento, la Audiencia Provincial acabó por postergarlo a causa del fallecimiento de la arrendataria de la vivienda y al entender que debe iniciarse un nuevo procedimiento.

"Yo tenía mucha confianza en el juzgado así que la desilusión es enorme. Solo me decidí a llamar a Mi Casa No Es la tuya cuando vi que había que volver a empezar porque mi madre no se merece esto y está pasando por algo muy duro", explica la hija de la afectada, Carmen.

La octogenaria tiene un piso en Otero Pedrayo que llevaba años alquilando sin problema alguno. La última inquilina era una mujer que residía en la vivienda con su pareja y uno de sus hijos, un adulto. Pagaba el alquiler regularmente, así como el agua y la luz, suministros que estaban al nombre de la propietaria.

La mujer se quedó viuda en diciembre de 2021, por lo que ese alquiler era un complemento de su pensión de viudedad. En mayo de 2022, la arrendataria dejó de pagar. Se encontraba enferma y la hija de la propietaria intentó reclamar varias veces a la pareja que abonara a su madre el alquiler y los recibos. Al ver que no respondían y eludían el contacto, en octubre de 2022 puso una denuncia en el juzgado.

En abril salió la sentencia, favorable para la reclamante, en la que se reconocía una deuda de más de 3.000 euros y se ordenaba el lanzamiento, supeditado a que los servicios sociales encontrasen una solución residencial para esas personas, que se habían declarado en situación vulnerable.

La dueña reclamó entonces a la Audiencia, que, en un fallo de octubre de 2023, reconoció que debía llevarse a cabo el desahucio. Sin embargo, Carmen explica que la secretaria del juzgado comunicó a su abogada que no se podía ejecutar porque la arrendataria había fallecido en junio. "Nos dicen que tenemos que empezar otro procedimiento porque ya no se trata de una inquilina morosa, sino de okupas", explica.

Además de abrir ese otro proceso, explica que contactó con la empresa Mi Casa No Es la tuya. "Fue entonces cuando este hombre me mandó un Whatsapp pidiéndome dinero para marcharse del piso", explica.