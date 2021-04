Muface asegura que carece de competencia en actuaciones de salud pública

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) informa, en relación a la denuncia efectuada por una lucense beneficiaria de Muface, de 78 años, por no haber sido vacunada todavía, que la relación con el Sergas es fluida.

La Mutualidad asegura que los mutualistas no pueden actualizar los datos en el Sergas, al no existir integración, y que la cesión de datos se articuló por franjas de edad o grupos poblacionales.

Muface dice también que carece de competencia en planificación de actuaciones de salud pública o volcado de datos en los sistemas autonómicos.

Esta aclaración llega después de la denuncia de una lucense de 78 años, que lamentaba qu eno hubiese ninguna previsión de la fecha en la que se podrá vacunar, lo que la tiene sumida en una gran preocupación y en un periplo constante entre Sanidade y la mutua.



"Es muy frustrante porque el Sergas dice que Muface no le ha enviado los datos, Muface dice que sí lo hizo, ya en marzo. El Sergas me dice que no existo, que no me pueden llamar para citarme porque no tienen mis datos", explicaba hace unos días a este periódico.