Lugo acoge una muestra sobre animales en peligro de extinción

Hay especies de animales tan amenazadas en el planeta que puede que la fotografía sea la única forma de conservarlas. Tim Flach recorrió el mundo durante dos años para plasmar los últimos ejemplares.

Imágenes suyas están expuestas en una veintena de paneles que forman la muestra Emociones en peligro, un proyecto conjunto de Afundación y la editorial Lunwerg. La exposición permanecerá en la Praza Maior hasta el día 26 de mayo. Las especies representadas son tigres de bengala, tortugas, ranas azules, bonobos o insectos palo.

La coordinadora de la muestra Paloma Vela indicó que Tim Flach busca "conmover ao público" para favorecer la sostenibilidade de las especies. Su herramienta es hacer retratos de animales "cando son cachorros porque nos leva a coidalos". "Humanízaos presentándoos con emocións que relacionamos coas persoas", apuntó.

Cada retrato está acompañado por una ficha informativa elaborada por la mayor organización medioambiental del mundo, la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). La información señala el nivel de riesgo de extinción.

Paloma Vela puso ejemplos como "as tartarugas angovoka, que foron protexidas dos furtivos con armas, pero non foi efectivo; solucionouse pintándolles números". Es dramática la situación del rinoceronte blanco del norte, "do que quedan dous exemplares e son femias".

Resulta esperanzadora la evolución de los osos panda, que "se atoparon en estado crítico e agora se recuperan". La sorpresa es el insecto palo de la isla de Howe. "Dábase por extinguido por unha praga de ratas que desembarcaron dun barco, pero apareceron algúns exemplares".

