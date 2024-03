Muestra de Teatro Clásico de Lugo 2024: Programa, horarios y obras

Regresa el teatro a Lugo con la XXIV Mostra de Teatro Clásico, programada del 2 al 17 de marzo.

Este destacado evento cultural ofrecerá en Lugo un total de 10 obras, cautivando a públicos de todas las edades.

Todas las representaciones de teatro tendrán lugar en el Auditorio Municipal de Lugo Gustavo Freire, proporcionando una experiencia teatral inolvidable.

Programa de la Muestra Clásica de Teatro de Lugo

2 de marzo: Burro, de Ay Teatro

Horario: 20:30 horas

Sinopsis

Descubre Burro de Ay Teatro, una obra que narra la vida de un burro atado a una estaca mientras se acerca un incendio forestal. Este viaje tragicómico explora la relación entre el asno y el ser humano a lo largo de la historia, desde la Grecia clásica hasta la Modernidad, con música en directo y un enfoque teatral puro.

La obra, protagonizada por un actor destacado del teatro español, deja una huella imborrable y aborda temas profundos mientras lucha contra el olvido ante la amenaza del fuego.

3 de marzo: Anónimo, de Hilo Producciones

Horario: 18:30 horas

Sinopsis

Anónimo de Hilo Producciones es una comedia que se sumerge en la época de El Lazarillo, ofreciendo una perspectiva curiosa y divertida de una sociedad pasada. Aunque nos parezca lejana, la visión demoledora de El Lazarillo sigue siendo relevante en la actualidad. Esta comedia ágil y fresca, dirigida por Sandro Cordero, desafía la aparente desolación con su enfoque humorístico y gamberra.

A medida que la trama avanza sin dar respiro, deja espacio para la reflexión y el pensamiento crítico sobre la sociedad actual. Cordero, amante de los clásicos, busca acercar estas obras a un público contemporáneo, despojándolas de elitismo y devolviéndoles su carácter popular original.

7 de marzo: Mañanas de abril y mayo, de Teatro Malta

Horario: 20:30 horas

Sinopsis

Mañanas de abril y mayo de Teatro Malta, es una deliciosa comedia que nos transporta a un Madrid bucólico y sensual. Guzmán, buscado por la justicia, regresa a la ciudad por amor a doña Ana de Lara. Don Pedro, su amigo, se enreda en galanteos por el parque con doña Clara, mientras esta burla la prohibición de don Hipólito, su amante.

Ambientada en las "mañanas de abril y mayo", la obra rebosa alegría y vitalidad, con enredos y confusiones que reflejan un Madrid primaveral. Calderón nos sumerge en un juego amoroso donde parejas se buscan, evitan y sorprenden entre huertas, jardines y bosques, haciendo de la naturaleza la gran protagonista.



8 de marzo: El perro del hortelano, de Vania Productions

Horario: 20:30 horas

Sinopsis

Una pesadilla que se convierte en realidad: la compañía no llega, pero dos técnicos dispuestos se comprometen a ofrecer la función.

La trama se desencadena por un error absurdo, llevando a una situación cómica e inesperada. La obra explora el mundo teatral desde una perspectiva única, poniendo a prueba la creatividad de los técnicos para brindar al público una función improvisada, una experiencia teatral única y llena de sorpresas.

9 de marzo: Abre el ojo, de Noviembre Campaña de Teatro

Horario: 20:30 horas

Sinopsis

Abre el ojo es una comedia de capa y espada que se aparta de los convencionalismos al presentar personajes de moral dudosa. La trama, llena de alegría de vivir, enredos y situaciones cómicas extremas, gira en torno a Don Clemente, atrapado en un triángulo amoroso con doña Hipólita, doña Beatriz y doña Clara.

La obra busca que el espectador "abra el ojo" y esté atento a los engaños amorosos, manteniendo una trama ágil y divertida que desafía las expectativas del género.



10 de marzo: O Crebanoces, de Larraitz Urruzola Producións Artísticas

Horario: 18:30 horas

Sinopsis

O Crebanoces de Larraitz Urruzola Producións Artísticas es un espectáculo inspirado en el cuento de Hoffmann y con la música creada por Tchaikovsky. El padrino Drosselmeier narra la historia del juguete que ha traído en Navidad para sus sobrinos, un muñeco crebanoces que enfrentará a la Reina de los Ratones y nos llevará al mundo de los cuentos.

Utilizando manipulación mixta con marionetas de mesa, como siluetas, bocóns y objetos, el espectáculo presenta pantomimas de los muñecos durante la música, alternando con escenas habladas y narración dirigida al público entre cada parte musical.



14 de marzo: Julio César, de Companhia do Chapitô

Horario: 20:30 horas

Sinopsis

Julio César de Companhia do Chapitô es una ingeniosa creación teatral que reinterpreta la vida de este icónico personaje histórico. La compañía, conocida por su enfoque cómico e irreverente, desmitifica la figura de Julio César, explorando las inconsistencias históricas y tomando libertades creativas.

A través de una mezcla de reconstrucción histórica, documental y parodia, la obra cuestiona si César fue un tirano merecedor de su destino trágico o un héroe brutalmente asesinado por conspiradores. En este enfoque único, la Companhia del Chapitô destaca las circunstancias y la astucia de las personas que buscan su propio camino, despojando a la historia de héroes y villanos convencionales.

15 de marzo: Las bingueras de Eurípides, de Las Niñas de Cádiz

Horario: 20:30 horas

Sinopsis

Las bingueras de Eurípides de Las Niñas de Cádiz es una comedia que traslada la mitología a la actualidad. Dionisio desciende a la Tierra en forma de mujer para enfrentarse al obstinado Suasenaguer, un policía decidido a cerrar un bingo ilegal en el barrio, desencadenando una serie de eventos humorísticos y trágicos que exploran la eterna lucha entre lo apolíneo y lo dionisíaco.



16 de marzo: La Toffana, de la Quintana Teatro

Horario: 20:30 horas

Sinopsis

La Toffana de La Quintana Teatro narra la historia de Giulia Toffana, una mujer controvertida que vivió en la Italia del siglo XVII. En un contexto donde la única liberación de un matrimonio opresivo era enviudar, Giulia, apodada "la envenenadora de maridos", decide ayudar a otras mujeres en "matrimonios difíciles" a obtener su libertad. Creó un veneno indetectable llamado "el agua Toffana".

Este veneno se difundió rápidamente, y Giulia, junto a su hija y ayudante, estableció una red de distribución que llegó a la alta sociedad romana. Mantuvieron el secreto durante años hasta que fueron delatadas y juzgadas por la Inquisición en 1659, acusadas de la muerte de más de 600 hombres. La obra es una coproducción con el CDG.

17 de marzo: Esperando a Will de Egos Petits

Horario: 18:30 horas

Sinopsis

Esperando a Will de Egos Petits presenta a tres clowns, Pústula, Guateque y Muertadehambre, reunidos de noche en un lugar solitario para ensayar una tragedia escrita por Will, el cuarto miembro de la compañía, que aún no ha llegado.

Mientras esperan a su amigo, los tres personajes reflexionan sobre los temas más profundos de la existencia, ofreciendo un retrato de la condición humana a través de la música, el sentido del humor y el teatro dentro del teatro. La obra también incluye algunos bailoteos para resaltar que, al final del día, la vida es una maravillosa comedia

¿Cuál es el precio de las entradas?

El precio de las entradas varía según la categoría y se pueden adquirir a través del portal entradaslugo.es.