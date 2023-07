Los vecinos se quejan del paso a nivel de Recimil: "É unha 'ratoneira', un matahomes"

Un accidente de un turismo arrollado por un tren en un paso a nivel sin barreras se volvió a cobrar ayer vidas en Lugo. En este caso fueron las de dos jóvenes de 19 y 21 años. Otro acompañante resultó herido de gravedad. La anterior víctima mortal por un suceso similar se produjo hace nueve meses en Rábade.

El siniestro tuvo lugar pasadas las nueve y cuarto de la mañana en el paso a nivel de Recimil, advertido con señales de stop y aspas. El convoy de media distancia que cubría la línea A Coruña-Lugo-Monforte de Lemos se llevaba por delante a un turismo que se quedó atravesado en este punto. Lo arrastró por la vía durante unos 200 metros.

El conductor, M.F.R., de 19 años, y el copiloto, J.C.R., de 21, ambos vecinos de León, perecían. El primero en el acto y el segundo en el hospital. Otro de los usuarios, J.F.G., de 22 años, que tuvo que ser excarcelado como sus compañeros por los Bomberos de entre el amasijo de hierros a que quedó reducido el coche, resultaba herido grave y era evacuado al Hula, en cuya Uci está ingresado. Durante la mañana de este jueves se ha informado de que evoluciona favorablemente.

Los tres jóvenes eran alumnos del instituto de FP Tecnológico Industrial de León y realizaban prácticas desde mayo para la empresa Telice en la obra de un centro asociado a la subestación de Adif de Oural.

Esta firma hizo público un comunicado en el que expresó su "más sentido pésame" a las familias de los fallecidos, sus deseos de "pronta recuperación" al herido y su estrecha colaboración con la investigación para esclarecer las causas del accidente.

Ni los 17 pasajeros que viajaban en el tren, ni el maquinista que lo conducía sufrieron lesión alguna, aunque este último se encontraba bajo un fuerte shock. Uno de los viajeros explicó que sintieron "cómo el tren iba arrastrando algo sobre la vía".

Las labores de rescate resultaron complicadas. Los bomberos tuvieron que cargar a mano los equipos hidráulicos para excarcelar a los heridos y al fallecido a lo largo de la vía durante 200 metros desde el paso a nivel en el que se produjo el siniestro y los sanitarios hicieron el mismo recorrido para trasladar en camilla a los dos heridos hasta las ambulancias -uno murió después-.

El cadáver fue levantado dos horas después del accidente, tras ordenarlo la representante judicial que acudió al lugar, y la circulación ferroviaria se restableció cinco horas más tarde del siniestro, una vez que quedó despejada la vía tras ser retirado el turismo.

Ahora se investigan las causas del percance. El teniente adjunto del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Lugo, José Manuel López Santiso, aseguraba, al pie de la vía, que aún era "muy aventurado" adelantar algún motivo.

Un paso a nivel conflictivo: "É un matahomes"

Este paso a nivel es el principal acceso entre Recimil, parroquia que tiene unos 150 habitantes, y Coeo, unos 80, porque si no sus vecinos tienen que dar un rodeo de unos cinco kilómetros. Está previsto que se sustituya por un paso inferior.

Los vecinos de ambas parroquias valoraban la posibilidad de convocar movilizaciones, incluso cortar la vía del tren, para exigir que se mejore la visibilidad y la señalización.

Cuentan los afectados que entre Recimil y Laxosa hay cuatro pasos a nivel y este, en el que se registró ayer el accidente, que dicen que es el que "más tránsito" registra, es el único sin semáforos. Está señalizado con stops y aspas. Además, los otros tres, según explican, son de difícil acceso por la maleza que tienen.

"É unha ratoneira". Este paso, no que houbo máis accidentes, é un matahomes. É unha vergoña. Non pasan máis desgracias porque deus non o quere", afirmaba este miércoles el que fuera presidente de la asociación de ganaderos Agromuralla, Roberto López, que es vecino de la zona.

"Para ver que non vén o tren realmente teste que meter co morro do vehículo na vía. Nós baséamonos máis no que escoitamos ca no que vemos", explicaba otro vecino.