Al menos un muerto tras un accidente entre un tren y un coche en Lugo

Al menos una persona murió este miércoles en Lugo después de que un tren se llevase por delante un coche en el paso a nivel sin barreras de Recimil. El convoy arrastró el vehículo por la vía unos 200 metros. El fallecido es un joven de 21 años y vecino de León.

La circulación ferroviaria permanece cortada en Recimil, donde se produjo el suceso en torno a las 9.20 horas de la mañana de este miécoles.

En el vehículo viajaban tres personas, el fallecido y otros dos ocupantes, que fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital. Uno de los heridos revestía gravedad, mientras que el otro parecía más leve.

El tren transportaba a 21 pasajeros de la ruta A Coruña-Lugo-Monforte, que en principio salieron ilesos del accidente.

De los 21 viajeros, había tres cuyo destino era Barcelona, y que fueron trasladados en taxi hasta Ponferrada. El resto tomó un bus hasta Monforte.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron los bomberos, que excarcelaron a los ocupantes del turismo, y agentes de las policías Local y Nacional. También trabajaron junto a las vías agentes del subsector de Tráfico de Lugo.

🔴 #AXEGAInforma dun tren que alcanzou un coche nun paso a nivel de Recimil, en #Lugo.



A circulación ferroviaria permanece cortada no punto.



Os pasaxeiros do convoi atópanse en bo estado, mentres os servizos de emerxencias traballan para asistir aos ocupantes do vehículo. pic.twitter.com/ZtgrqDjSbU