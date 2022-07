Mueren otras tres personas con covid en la provincia de Lugo

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha notificado este miércoles la muerte de 12 personas de entre 63 y 97 años a las que se les había diagnosticado covid en Galicia, fallecidas entre el pasado viernes y este martes. Tres de los óbitos se registraron en la provincia de Lugo.

Se trata de los de dos hombres —uno de 82 años y otro de 94— y una mujer, de 92. Según el Sergas, todos tenían patologías previas.

Así las cosas, se elevan a 396 los pacientes del área sanitaria fallecidos con coronavirus desde el inicio de la pandemia, aunque la Xunta solo computa 386 porque no suma los casos de lucenses que murieron en otras áreas sanitarias. En el conjunto de Galicia las víctimas son ya 3.807.

Menos personas hospitalizadas

La cifra sigue creciendo en un momento en el que, no obstante, los principales indicadores de la evolución de la pandemia tienden a mejorar. Y es que los casos activos en la comunidad mantienen la tendencia descendente y han bajado del umbral de los 5.000 —a 4.834, con lo que son 383 menos en un día— y los ingresados se sitúan en 499, que son 37 menos que en la jornada anterior. De ellos, 28 están en la Uci y el resto, en planta.

Atendiendo a los datos publicados este miércoles por el Sergas, actualizados hasta las seis de la tarde del martes, los hospitalizados solo han crecido en una de las siete áreas sanitarias gallegas, en la de Vigo, donde hay 62. No obstante, la que tiene más infectados en el hospital es la de A Coruña, con 101.

La de Lugo, mientras, es la segunda área con menos ingresados, 61 —cinco menos que en la jornada anterior, tres en la Uci—, solo más que la de Ferrol.

Y menos casos activos

En lo que respecta a los casos activos, bajan en todas las áreas sanitarias. Así, la de A Coruña sigue en cabeza con 1.017 infecciones activas (-93), seguida de Santiago con 754 (-59), de Ourense con 751 (-68), de Vigo con 745 (-68), de Lugo con 615 (-23), de Ferrol con 489 (-40) y de Pontevedra con 442 (-32).

El constante descenso de los casos activos es posible gracias a que las altas superan a los nuevos contagios detectados a diario. En las últimas 24 horas, el Sergas ha notificado 341 positivos por coronavirus, 62 en el área de Lugo.

No obstante, hay que tener en cuenta que con el protocolo actual no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a la población en general, salvo a la vulnerable. De hecho, en el último día, el Sergas solo realizó 636 PCR y 1.387 test de antígenos.

Desde el inicio de la pandemia, el Sergas ha notificado 668.953 contagios, 74.603 en Lugo. Los pacientes que han superado el virus se elevan a 660.418, de los que 73.598 corresponden a la provincia.