Muere repentinamente un lucense de 21 años en la facultad de Valladolid donde estudiaba

Un joven de 21 años, con iniciales Miguel Li F.F. y natural de Lugo, falleció en la mañana de este jueves de manera repentina tras desplomarse en el interior de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid (Uva), según la información avanzada por El Norte de Castilla.

Este periódico informa que el "aviso al 112, por un ataque epiléptico, entró a las 9:50 horas. Hasta la facultad se trasladaron inicialmente agentes de la Policía Local, que iniciaron las maniobras de reanimación, tras encontrarse al joven inconsciente".

La noticia detalla que al joven se le aplicaron masajes cardíacos, pero que no pudo hacerse nada. Según declararon algunos compañeros al periódico local, sufría de una epilepsia que no le impedía hacer vida con normalidad, más allá de tomar precauciones como no ingerir alcohol.

La víctima vivía en Lugo, si bien la familia era originaria de A Fonsagrada. El padre está empadronado en el pueblo fonsagradino de Castañoso y la madre falleció hace un par de años. El chico vivía en la residencia Alfonso XIII de Valladolid y cursaba el segundo de año de Periodismo en la facultad en la que ha tenido lugar el suceso.

La Universidad de Valladolid, a través del Decanato, ha acordado suspender las clases en la Facultad de Filosofía y Letras como señal de duelo por lo ocurrido y "como muestra de dolor y solidaridad con su familia", según recoge un breve comunicado enviado a los estudiantes para comunicar lo ocurrido.

El alcalde de Valladolid: "Un abrazo muy fuerte a la familia"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha mostrado su pésame este jueves por el fallecimiento del estudiante, al que conocía porque le había entrevistado en alguna ocasión. De hecho, tenía una cita para una nueva entrevista la próxima semana.

El regidor ha añadido que tuvo la oportunidad de que el joven le hiciera alguna entrevista dentro de las colaboraciones que hacía con publicaciones universitarias y ha recalcado que la recuerda "con muchísimo cariño".

Carnero ha trasladado su pésame a la familia del joven y ha enviado "un abrazo muy fuerte a toda su familia".