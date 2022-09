Un motorista, de 50 años de edad, falleció este lunes tras ser alcanzado por un turismo cuando se encontraba parado en un semáforo de la capital. El conductor del vehículo fue sometido a la prueba de alcoholemia y triplicó la tasa. El accidente se registró sobre las once y media de la noche en la confluencia de la Ronda do Carme con la Rúa Santiago, hasta donde se desplazó un equipo de Atestados de la Policía Local de Lugo. Una vez allí, los agentes comprobaron que un turismo que circulaba por la Ronda do Carme había colisionado con su parte delantera contra la parte posterior de una motocicleta, que se encontraba parada en el semáforo ubicado en la confluencia de la Rúa Santiago. La motocicleta salió disparada "violentamente" a consecuencia del impacto y su conductor quedó tirado en la calzada.

Los agentes solicitaron de inmediato la intervención de los servicios de Emergencias 061 Galicia, pero el personal sanitario de la ambulancia solamente pudo certificar el fallecimiento del motorista, un hombre de 50 años de edad con iniciales R.R.L.

Los policías observaron que el conductor del turismo, un vecino de Lugo de 65 años, presentaba signos de embriaguez, por lo que es sometido a las pruebas de detección alcohólica y arrojó una tasa de 0,78 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, tres veces más de lo permitido. El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio imprudente.