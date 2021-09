Muere el cineasta Mario Camus, que convirtió Lugo en un gran plató de cine

"¡Cámara y acción!" o "¡corten!", esas frases, que de inmediato se asocian con las órdenes que a viva voz lanzan los directores de cine, se convirtieron en sonido habitual en Lugo hace 37 años. Corría el año 1985 y la ciudad acogía un acontecimiento tan excepcional como fue el convertirse por unos meses en un gran plató de cine. Numerosas localizaciones interiores y exteriores para poner el marco al rodaje de la película ‘La vieja música’, del fallecido Mario Camus.

El cineasta, fallecido este sábado a los 86 años, deja una filmografía excepcional, con títulos como 'La Colmena', 'Los Santos Inocentes', 'Sombras en una batalla', 'La ciudad de los prodigios' o 'El color de las nubes', y una gran pegada en Lugo gracias a la mencionada La vieja música.

Durante el rodaje de la cinta, actores de renombre como Federico Luppi, Charo López, Antonio Resines, Francisco Rabal o Assumpta Serna, entre otros, se convirtieron en habituales de la ciudad. No solo se les podía ver en los sets de rodaje sino también por la ciudad, en los momentos de descanso. Pero hubo algunos lucenses que tuvieron ocasión de verlos todavía más de cerca. Fueron aquellos que se convirtieron en figurantes o en actores ocasionales para la película, cuya trama argumental giraba en torno al equipo de baloncesto de la ciudad, al que Luppi (fallecido también recientemente) se incorporaba en la ficción como entrenador.

Ese hecho hizo que el ‘actor’ con más peso en la trama entre los escogidos en Lugo fuese el entonces jugador internacional del Breogán Jim Wrigth pero, aunque con intervenciones menores, hubo otros muchos que también tuvieron ocasión de participar en el rodaje y verse después en la gran pantalla, aunque fuese en escenas de apenas unos segundos.

Fue el caso del entonces también jugador breoganista, y capitán del equipo, Tito Díaz, que aparece en la película en varias escenas, tanto junto a sus compañeros de equipo en momentos que recrean partidos o entrenamientos como en otras, como un momento de juego de billar en el Círculo de las Artes. Tito recordaba en El Progreso, con motivo del 30 aniversario de la cinta, que rodó "alguna más en las que yo tenía un pequeño diálogo, pero se cortaron en el montaje y no salieron en la película". Pese a ello y a los esfuerzos extra que suposo, el ahora director general del CB Breogán recuerda aquella como "una experiencia muy agradable, que me permitió ver como era el mundo del cine por dentro y conocer a aquellos actores tan famosos". Con Antonio Resines incluso llegó a entablar una cierta amistad "porque teníamos una edad muy similar y algunas veces salíamos por Lugo a tomar algo".

De los rodajes recordaba el esfuerzo que suponía "porque el día que te tocaba hacías vida de actor total: levantarse a las seis de la mañana, maquillarse y caracterizarse para el personaje y rodar durante horas, con muchas esperas y repitiendo las escenas una y otra vez". Tanto fue así que confiesa que cuando acudió a ver la película en su estreno en Lugo "lo que me venía a la cabeza eran aquellos momentos y no fui capaz de meterme en la ficción".

Como él, ocupando alguna de las butacas del desaparecido Gran Teatro estaban otros muchos lucenses que también tuvieron la ocasión de participar en la película. El jugador de la ciudad Manel Sánchez también tuvo más de un plano en el montaje final del filme de Camus, siempre en escenas sobre la cancha del polideportivo municipal de Lugo.

Su recuerdo de aquellos meses es el del cambio de ritmo que supuso en la rutina de trabajo del equipo, ya que "el equipo de la película estaba allí casi todo el día rodando, en entrenamientos y en partidos. Al final ya nos lo tomábamos con naturalidad". Manel reconocía en 2015 a este periódico que en el estreno "la peli no me gustó, pero cuando la repusieron no hace mucho en televisión y la volví a ver me gustó más —apostilla—, porque me permitió ver como era el Lugo de hace 30 años y eso le dio para mí un nuevo valor".

BOINAS E ZOCAS. Los integrantes de la histórica peña del Breogán Boinas e Zocas también grabaron varias escenas representándose a sí mismos, "como hinchas del equipo en los partidos, y yo hasta le daba unas palmadas en la espalda a Antonio Resines —en la ficción, entrenador suplente del equipo— tras un partido ganado". Quien así lo contaba en el 30 aniversario del film era el que fuera portavoz de la peña, Xabier Rodríguez, pero matiza que "al final no se vio ninguna en la película". No obstante, tuvieron su representación en ella "gracias a una canción que grabamos, una especie de pandeirada que acababa con un volumen atronador y que se incluyó en la banda sonora y que hizo que también saliese nuestro nombre en los créditos". De aquella experiencia se llevaron ese reconocimiento y las 2.500 pesetas por persona que les pagaron a los alrededor de 30 integrantes de la peña que participaron. ¿El destino de su primer y último sueldo como actores? Xabier lo explicaba: "Nos lo fundimos entre todos en una comida bárbara en el restaurante Campos, antes de un partido del Breogán con el OAR Ferrol. Mejor plan, imposible".

EN EL PAPEL DE PERIODISTA. Ángel Calles, colaborador de El Progreso fallecido en 2015, también tuvo su papel interpretando a un periodista al que el argumento reclama en varias ocasiones. En la piel de ese personaje aparecía hasta en tres escenas, rodadas en la cancha de baloncesto, en la planta de impresión del periódico lucense y en el Café Centro. También a él le llamó sobre todo la atención de aquel mundo del cine recién descubierto "que tuviésemos que pasar tantas horas rodando y repitiendo escenas para que luego en la pantalla solo se vieran unos segundos", relataba a El Progreso hace 7 años. Pero más que de su experiencia personal, Calles se quedaba con lo general: "La película no tuvo una gran calidad, pero permitió que la ciudad se conociese fuera de aquí, hacerle un poco más de publicidad. Solo por eso valió la pena", añadía Calles, por eso y porque el avezado reportero no perdió la ocasión de acercarse a Federico Luppi, aficionado en la vida real al baloncesto, e intercambiar impresiones con él.

Fuera del polideportivo, entre esos otros espacios de la ciudad en los que se rodó ‘La vieja música’, no podía faltar la Muralla y, sobre su adarve, aparecía haciendo footing, nada más comenzar la película, una niña de 13 años que interpretaba en la ficción a una amiga de la hija del entrenador.

Era Cristina Veiga que sigue recordando con nitidez aquellos meses de rodaje, vividos como una auténtica aventura. "Tenía que estar siempre a su disposición cuando me llamaban, levantándome en ocasiones de madrugada y, en otras, ya tenía un permiso y me sacaban del colegio y me llevaban en taxi hasta el hotel Méndez Núñez para caracterizarme", recordaba hace siete años en El Progreso. Confesaba, no obstante, que "en aquel momento no fui muy consciente de la experiencia que había tenido la suerte de vivir, porque me resultaba pesado aquel esfuerzo", dice al tiempo que añade que "fui más consciente con el paso de los años, y ahora mi hija de 11 años se emociona aún más que yo cuando ve aquellas escenas".

CAFÉ CENTRO. Este local es uno de los que han quedado asociados a ‘La vieja música’, tanto por convertirse en localización de varias escenas como por el uso real que de él hacían los actores para los momentos de ocio tras los rodajes. Uno de sus camareros más veteranos, Antonio Blanco, participó de ambas parcelas, ya que aparece en el filme como figurante y también le tocó atender a los actores y al director en el local.

"Resines y Camus venían bastante por aquí, tomaban café, vinos y les gustaba mucho la tortilla. Y a Charo López le llevé, durante el tiempo que duró el rodaje, todas las noches un aperitivo a su alojamiento en el Gran Hotel", recuerda con orgullo. Junto al carácter afable de aquellos personajes tan famosos, Antonio rememora su impresión por "tantos medios humanos y técnicos y tanto tiempo que se necesita en el cine para luego ver en la pantalla un minuto de imagen". Y para muestra un botón: "Hacíamos cada día 300 bocadillos solo para los extras".

Junto a los que tuvieron un contrato y una remuneración por su intervención en el filme hay que contar también a otros lucenses que consiguieron verse en la gran pantalla, por casualidad, en alguna de las escenas. Así apareció el que fuera concejal del Ayuntamiento de Lugo Juan Méndez, entre el público en un partido del Breogán. "Todo el mundo me lo decía después del estreno porque salía en un primer plano. Pero lo que más me llamó la atención no fue eso sino, como a cualquier lucense, ver a gente conocida en la pantalla y también lugares de la ciudad. Ese era su valor para nosotros", recuerda Méndez.