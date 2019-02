Muebles Casanova sigue su expansión al abrir una nueva tienda en Lugo

Con discreción, la empresa Muebles Casanova continúa con su expansión en un sector que ha sufrido un profundo revés con la crisis y con su política de diversificar. Esta semana abre una nueva tienda de descanso en la capital lucense, Grancama, en la Ronda da Muralla, cerca de la Porta de Santiago, que es la duodécima con que cuenta en la provincia de Lugo. La anterior fue en noviembre en Burela, Mercasofá.

Además, este grupo empresarial tiene en proyecto la apertura de un establecimiento en otra provincia gallega, aún por concretar.

Muebles Casanova, que tiene una plantilla formada por 40 trabajadores, es una empresa familiar que va por la segunda generación. A su frente están los hermanos Óscar Manuel y Néstor Arias Paz.

"Apostamos por diversificar y por seguir creciendo en el mueble. Buscamos sectores en los que podamos entrar con seguridad, por ejemplo de la mano de una franquicia", explica Óscar Manuel Arias.

La firma lucense echó a andar hace 65 años. Su fundador fue Manuel Arias Casanova, ya fallecido, que era el padre de los actuales administradores. La fábrica de sofás que abrió a mediados del siglo pasado en la Avenida da Coruña de la capital lucense fue la primera que funcionó en Galicia.

En 1974 abría su sede principal, en el cruce de Ramil, en donde tiene exposición, taller y almacén distribuidos en unos 5.000 metros cuadrados de superficie construida.

En 1991, junto a otros cinco empresarios gallegos del sector, creaba Mercasofá. Tres años después se disolvía la sociedad y cada uno seguía por su lado manteniendo su propio establecimiento con esa marca.

En 2010 el grupo empresarial recuperaba el negocio del calzado con una tienda en la Avenida da Coruña. Era una apuesta "por tradición familiar". El fundador ya se había dedicado también a este sector.

La que abre esta semana en la Ronda da Muralla, Grancama, es una tienda de descanso (colchones, canapés, somieres, almohadas...). Dispone de 350 metros cuadrados, entre exposición y almacén. "Es un producto de calidad demostrada y de marcas reconocidas, de la mano de Pikolín", afirma Óscar Manuel Arias.

SITUACIÓN. Este no parar, siempre con los pies en el suelo, se ha producido cuando el sector está "muy tocado desde 2010 por la crisis económica, en general, y por la de la construcción, en particular", afirma el administrador de Muebles Casanova, que precisa que "no hay vivienda nueva para amueblar y vivimos de la reposición de la usada". Recuerda que "en 2010 facturábamos más con menos tiendas".

A la crisis hay que añadir que se ha producido un cambio de hábitos entre los clientes, que ahora también optan por la compra a través de internet. "La situación ha cambiado y tenemos que adaptarnos", indica Óscar Manuel Arias.

La explicación a ese continuo crecimiento de Muebles Casanova se debe, según apunta su administrador, "al trabajo, la constancia y la preocupación de estar a la última, acudiendo a las ferias del sector".