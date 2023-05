El asma afecta a unos tres millones de españoles y más de la mitad no tienen la enfermedad controlada, fundamentalmente por falta de adherencia al tratamiento. En el Día Mundial del Asma, la neumóloga del Hula Nagore Blanco repasa los falsos mitos más extendidos sobre la enfermedad y cita las reticencias a los corticoides.

"Muchos pacientes creen que engordan y no quieren tomarlos por ese motivo. En consulta les explicamos que, al tomarlo inhalado, la cantidad de glucocorticoide que pasa a la sangre es muy pequeña. Si engorda es por otro motivo", apunta la doctora Blanco, que también se encuentra a menudo con la necesidad de desmentir que el salbumatol, el principio activo de los inhaladores de rescate (aquellos que se usan durante un ataque), crea adicción.

Explica que, pese a ser una enfermedad prevalente, el asma y su tratamiento sigue siendo una gran desconocida para muchos de los que la padecen. Una de las creencias erróneas más comunes es la de que el tratamiento solo se toma cuando se tienen síntomas, que si uno se siente bien se puede abandonar.

Lo cierto es que muchos de los pacientes con asma leve –los que tienen asma grave suelen tener buenas adherencias porque en su caso es una enfermedad más incapacitante si no se trata– entran en un círculo vicioso de tratarse, encontrarse mejor, dejar los fármacos, empeorar y volver a tratarse hasta notar mejoría. Esa intermitencia se produce a menudo porque no son conscientes de que se trata de una patología crónica.

Otros creen erróneamente que es una enfermedad que debuta únicamente en la infancia, o atribuyen sus síntomas a otras razones, ignorándolos aunque sean recurrentes. La doctora Blanco admite que entiende esa percepción porque ella misma tiene asma leve y no le fue diagnosticada hasta que empezó a ejercer en el Hula hace unos tres años, cuando su tos hizo que un compañero la animase a hacerse una espirometría. "Puedo comprender que no se le preste atención a alguno de los síntomas, pero lo cierto es que la tos me afectaba a la hora de dormir, por ejemplo, y en cuanto empecé a tomar el inhalador se me fue por completo", asegura, animando a los pacientes a cumplir el tratamiento sin excepción y controlar así la enfermedad.

Recuerda que la espirometría, junto a la clínica del paciente, es la única prueba para el asma y que un diagnóstico no es firme si no se cuenta con una, ya que los síntomas pueden confundirse con otras patologías.