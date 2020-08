¿Qué factores han influido en esta decisión?

Fundamentalmente la tasa de contagios por cada 100.000 habitantes a los tres días, a los siete y a los 14. Pero también el número de casos huérfanos, que no vienen de ningún contacto; el de cadenas epidemiológicas, que son independientes, que no están relacionadas entre sí, que surgen de una reunión en un bar, una comunión..., o el porcentaje de PCR positivas. En esta ocasión, además de estos indicadores, lo que nos ha hecho actuar más rápidamente y de una manera más selectiva es que hemos visto que en los tres últimos días hubo un aumento importante de casos, sobre todo en el barrio de A Milagrosa y en los centros de salud de A Milagrosa e Illas Canarias.

¿El origen fue la fiesta del día 14 en un pub?

Efectivamente. Lo fundamental ha sido esa fiesta del pub de Marina Española, donde surgió todo, sino no habríamos llegado a este nivel de restricciones.

¿Se centra todo en el ocio nocturno?

Tiene que ver con el ocio nocturno, con que en Lugo, como en otras ciudades, hay locales, que no tienen licencia de pub, que abren hasta más tarde, se hacen fiestas, no se guardan medidas de seguridad... Y también con reuniones en domicilios de personas que no son convivientes.

¿Es por tanto una cuestión de responsabilidad?

Hay que llamar a la responsabilidad individual. Si hemos tomado esta decisión es porque alguien no guardó las normas, tanto los clientes como los responsables de los locales y eso va en contra de compañeros suyos. Vemos por ejemplo que en las terrazas no se guarda la distancia de seguridad,

se quita la mascarilla para hablar y consumir, cuando solo se debe quitar con cada trago y, sobre todo, si es en el interior.

¿Con qué problemas se están encontrando?

Muchos de los contagiados que tendrían que estar aislados en sus casas no están cumpliendo la cuarentena y además hay positivos que no le cuentan la verdad sobre sus contactos a los rastreadores.

¿Qué plazo tienen estas medidas restrictivas?

Veremos la evolución a los cinco días, a los siete, y si las cosas van bien, por eso hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de las personas, se relajarán las medidas, como ocurrió en A Mariña.