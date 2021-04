"Muchas personas con Tea ven preparar oposiciones como su única salida laboral"

Raiolas muestra en sus redes sociales testimonios de superación y aprendizaje de personas con Tea. La psicóloga de la asociación, Ana García, habla en esta entrevista de la situación educativa y laboral de muchas de ellas.

¿Por qué se ha elegido este año el lema Puedo aprender, puedo trabajar?

Es el mismo lema que el del año pasado, en el que esta celebración coincidió con el confinamiento. Se quiere incidir en esos dos ámbitos, el de la educación y el empleo, porque se necesita avanzar en igualdad y en la integración de las personas con Tea.

¿Hasta qué nivel educativo suelen llegar las personas con Tea?

Pasada la Eso muy pocos continúan. Hay mucho abandono escolar y mucho fracaso. Es verdad que ha aumentado el número de personas con Tea que estudian en FP o van a la Universidad, sobre todo lo primero, pero siguen siendo los menos y los que sufren abandono o fracaso escolar, la mayoría. A lo largo de las distintas etapas educativas, se van encontrando muchas dificultades y estas crecen a medida que se avanza. Quizás en Primaria son menos, pero cuanto mayores son más se encuentran.

¿Qué falla en el proceso educativo?

Hay algo que no se está haciendo. Se centra en el aquí y en el ahora, pero poco en el futuro del niño. Habría que hacer una preparación a nivel vocacional; una orientación vocacional, no laboral, que tuviera en cuenta los valores de la persona y su perfil cognitivo para ver cómo se puede insertar en el futuro. A las personas con Tea les cuesta extraer los conocimientos y aplicarlos, la formación debería ser dual, teórica pero también más experiencial, más práctica. En realidad, creo que todos los niños se beneficiarían de algo así, no solo los niños con Tea. Y convendría empezar pronto, a los diez u once años, por ejemplo, es algo que se va construyendo. A los niños se les suele preguntar qué quieren ser de mayores y, muchas veces, no se hace con los niños con Tea. Pero es preciso fortalecer esa autoestima, ese autoconcepto de sí mismos. Si los padres y el entorno no creen en ellos, ellos tampoco van a creer en sí mismos.

El 46% de las personas con Tea sufren acoso escolar, lo que precipita el abandono. Hay que hacer más labor preventiva

¿Con qué otros problemas se encuentran?

El acoso escolar. El 46% de las personas con Tea lo sufren lo que precipita el abandono. Habría que hacer más labor preventiva y establecer protocolos eficaces en los centros para poder avanzar. Y sensibilizar a todo el entorno educativo para favorecer la inclusión y aceptar la diversidad.

Existe el mito de que muchas personas con Tea tienen cierta predisposición a las matemáticas, por ejemplo. ¿Encuentra entre los usuarios de Raiolas intereses comunes por algunos estudios?

Hay tantos Tea como personas, hay muchísima variabilidad. Pero es verdad que existen una serie de competencias comunes a muchas de las personas con Tea que no tienen una discapacidad intelectual asociada y que pueden ser de gran ayuda en muchos trabajos. Los prejuicios de gran parte del tejido empresarial les impiden verlas y se pierden a trabajadores que tiene una gran capacidad de perseverancia, gran atención al detalle, hacen un seguimiento muy riguroso de los procesos y detección de errores. La verdad es que no ayudan muchas películas o series con personajes con tea que siempre tienen una discapacidad intelectual asociada y que no muestran la realidad, sino una fracción de ella. En cuanto a los usuarios de Raiolas, muchos se están decantando por informática, programación de videojuegos...

¿Cómo es para ellos la búsqueda de empleo?

La realidad es muy dura. No existen datos de España, pero en Europa se calcula que entre el 70 y el 90% de las personas con Tea están en paro. Además, los datos también revelan que existe la brecha de género y hay más hombres con Tea trabajando que mujeres. Aquí, muchos acaban preparando oposiciones. Pasan años preparándolas hasta que consiguen una plaza porque es su única alternativa laboral. Estas personas van a las entrevistas de trabajo de puestos donde se piden buenas habilidades comunicativas y no compiten con el resto de candidatos en igualdad de condiciones. Lo pasan muy mal y, a menudo, no quieren ir. Deberían poder adaptarse las entrevistas y puestos, favorecer el empleo con apoyo...

¿En qué consiste esa fórmula del empleo con apoyo?

El trabajador cuenta con una persona para el seguimiento, una persona que le explica y apoya mientras aprende sobre su puesto de trabajo. Es una modalidad que funciona muy bien porque, en realidad, todos, al acabar los estudios y empezar a trabajar, necesitamos a alguien que nos oriente y apoye. Hay carencias a todos los niveles. Sería necesario ampliar el conocimiento de los empresarios y también flexibilizar los puestos de trabajo.