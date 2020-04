"Movistar nos está ahogando la empresa, necesitamos capacidad y nos da largas"

Galicia Wifi es una pequeña empresa lucense que se dedica a dar conexión de internet por antenas a particulares y pymes, sobre todo en zonas donde no llegan las grandes compañías, como áreas rurales o industriales sin fibra o con mal ADSL, o a clientes con perfil low cost. Estos días, debido al aumento del uso desde los domicilios, Galicia Wifi está "ahogada" porque su proveedor, Movistar, no atiende a su solicitud de aumentar la capacidad.

"Lo tenemos pedido desde enero, ese mes se cerró la negociación para que nos aumentasen los megas y poder dar servicio adecuado a nuestros clientes. A día de hoy estoy esperando", dice Julio Páramo, gerente en Lugo de la firma, que también opera en A Coruña.

Galicia Wifi cuenta con más de cinco años de trayectoria en Lugo y desde entonces ha ido aumentando su clientela, y paralelamente fue renovando su contrato con el único proveedor que puede darle servicio, la antigua Telefónica, que es quien tiene la red y las centrales en el centro de las ciudades, en una herencia de cuando era empresa totalmente estatal.

Páramo relata que "en la semana previa al confinamiento, previendo el aumento de necesidades, y a la vista que todavía no se nos había hecho el cambio, acentuamos las gestiones para conseguir que ejecutaran las actividades necesarias. Gestiones que se continuaron hasta el pasado viernes, día en el que nos concertaron cita para ayer. Sin embargo, nos llamaron para decirnos que no habían realizado todas las gestiones técnicas necesarias y que no se podrían realizar hasta el próximo miércoles".

Esto supondrá que los clientes de Galicia Wifi seguirán "discriminados" estos días de puente, porque la red de la empresa está al cien por cien de capacidad. "Y encima muchos de ellos estudiando online o teletrabajando", señala el gerente de la Galicia Wifi.

Páramo quiere subrayar que su empresa está ocupando un hueco en el mercado que operadoras grandes, como la propia Movistar, desprecian. Galicia Wifi da conexión de entre 10 y 30 megas donde Movistar, por ejemplo, no llega a 2 megas porque utiliza la antigua tecnología de los pares de cobre del teléfono de antaño. Son áreas rurales del entorno de la ciudad e incluso también algunas del casco histórico donde fue imposible hacer llegar la fibra por problemas de licencias. La empresa de Páramo no requiere instalación, solo una pequeña antena, pero sí que precisa que Movistar le dé el caudal que reclama y por el que le paga la correspondiente cantidad."Estamos totalmente cautivos del proveedor", concluyó Julio Páramo.