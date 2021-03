Galicia retomó este viernes el modelo de cuatro niveles de restricciones, que regirá este puente de San José y servirá de base para la Semana Santa. La ampliación de aforos y horarios en la hostelería, la flexibilización de la movilidad y la prohibición de las reuniones en casa entre no convivientes dejan una serie de preguntas a las que se intentará aquí dar respuesta.

1. ¿Puedo ir de Lugo, en nivel medio-bajo, hasta A Coruña, que está en nivel medio?

Sí, la libertad de movimientos dentro de Galicia es casi total, ya que solo hay restricciones en los concellos en nivel máximo. Estos son Paradela, Vilardevós y Maside, donde solo se puede salir o entrar por motivos justificados. Sus vecinos tampoco pueden ir de uno a otro pese a compartir restricciones.

2. ¿Y puedo ir de turismo a otro lugar de España?

No, ni de España ni de otro país. Galicia estará cerrada tanto este puente como en Semana Santa. Tampoco podrá llegar gente de fuera a pasar las vacaciones.

3. Soy de Madrid pero tengo una segunda residencia en Sanxenxo. ¿Podría ir allí?

No. No está permitido entrar en la comunidad tampoco para acudir a una segunda residencia.

4. ¿Está permitido el regreso de universitarios que residan fuera de la comunidad gallega?

Sí. No les afecta el cierre de Galicia al considerarse que regresan a su domicilio habitual o familiar.

5. ¿Puedo ir a casa de mis padres si no vivo con ellos?

No. Están vetadas las reuniones de no convivientes en los domicilios. Ni para comer, ni para quedarse a dormir, ni para saludarse. A no ser que sean menores que no comparten vivienda con sus progenitores, ya que entonces sí se permite. Un supuesto de cuidados y asistencia que se extiende, asimismo, al acompañamiento o la atención de niños, personas mayores, dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables.

6. ¿Puede visitarme mi pareja en mi domicilio?

Sí. Está autorizada la reunión de personas con vínculo matrimonial o de pareja cuando estos vivan en domicilios diferentes.

7. ¿Hay más excepciones?

Entran también las personas que vivan solas: pueden ir a casa de otra que también viva sola.

8. ¿Puedo invitar a los amigos a comer en la finca de la aldea o en el jardín de casa al ser un espacio exterior?

No. Aunque sea un espacio exterior, es una propiedad particular y le afecta la prohibición de las reuniones entre no convivientes.

9. ¿Pueden personas que sean no convivientes alquilar una casa rural y juntarse allí?

Sí, porque entra dentro de las posibilidades contempladas en los usos de la hotelería. Aunque, al tratarse principalmente de un espacio interior, no podrán estar en ella más de cuatro personas.

10. Hemos quedado seis amigos para ir de cañas. ¿Podemos entrar en los bares?

El máximo de personas que puede estar dentro de un establecimiento de hostelería son cuatro. En cambio, si se consume en terraza, se abre la mano hasta las seis personas. En cualquier caso, el establecimiento debe respetar las condiciones establecidas en su nivel. En Chantada, Guitiriz, Pantón y Sober el aforo está restringido al 30% en el interior y al 50% en las terrazas. En el resto de concellos lucenses, al 50 y el 75%. Menos en Paradela, donde solo puede servir a domicilio o para recoger.

11. ¿Los niños de corta edad cuentan para calcular estos grupos en la hostelería?

Sí. No son una excepción.

12. ¿También nos podemos juntar seis para pasear por la calle o hacer un picnic?

Sí, porque son actividades realizadas en la vía pública o en espacios públicos exteriores. Pero no se puede superar las seis personas.

13. ¿En los cines, los bingos y los negocios de ocio infantil también sube el aforo?

Sí, cumpliendo lo marcado en cada nivel. Gracias a ello, en el escalón más permisivo, los aforos de los cines, teatros, auditorios, congresos, museos, locales de juego y establecimientos de ocio infantil pueden alcanzar el 50%.

14. ¿Y en los espectáculos deportivos o culturales?

En los concellos situados en los tres niveles más restrictivos, el límite es de 250 personas en lugares cerrados y de 500 en abiertos. En cambio, en el escalón más bajo, el aforo aumenta a 300 y 1.000, siempre que no supere el 50%.

15. ¿Cómo queda la práctica de deporte no federado?

En los municipios en nivel máximo (Paradela), solo puede hacerse deporte al aire libre, de forma individual o con convivientes y llevando mascarilla. En el resto, de forma individual o colectiva, con un máximo de seis o de cuatro personas sin contar al monitor según sea al aire libre o en instalaciones cerradas, sin contacto físico y con mascarilla. La diferencia para el nivel más bajo solo reside en que los aforos de gimnasios, piscinas y demás suben al 50%.

16. Vamos a la playa. ¿Hay algún tipo de limitaciones?

En las playas, el Ayuntamiento deberá establecer limitaciones de acceso y de capacidad para asegurar que se pueda mantener en ellas la distancia de seguridad. Para calcularlo, se considera que la superficie que va a ocupar cada usuario será, al menos, de cuatro metros cuadrados. Las toallas y hamacas también deben colocarse respetando estas distancias respecto a otras personas. Se debe cumplir también el límite máximo de seis personas por grupo, excepto en el caso de convivientes. La mascarilla únicamente podrá quitarse durante el baño y mientras se permanezca en un espacio sin desplazarse y haya distancia.

17. Tengo a un allegado en la Uci. ¿Puede recibir visitas?

Se permite una visita por paciente ingresado en las unidades de cuidados intensivos, siempre que este no esté enfermo de covid-19. Asimismo, solo se permitirá la presencia de un acompañante por usuario en centros sanitarios en el caso de menores, mayores dependientes o mujeres embarazadas.

18. ¿Hay alguna variación en el toque de queda?

Sigue de 22.00 a 6.00 horas.

19. ¿Habrá procesiones?

No. El Consejo Interterritorial de Salud decidió que se prohíba el uso exterior de los edificios y la vía pública para actos de culto con acompañamiento

de público.

20. ¿Estas normas estarán vigentes en Semana Santa?

La Xunta cree que es pronto para tomar una decisión definitiva para la Semana Santa. Así, esta se adoptará el día 29 o el 30, a fin de que las novedades entren en vigor en 48 horas y lo más ajustadas posibles a la situación epidemiológica. Según se planteó el lunes a los hosteleros, no se descarta flexibilizar aún más las medidas, como por ejemplo retrasando el toque de queda a las 23.00 y ampliando el horario de los restaurantes hasta las 22.30. Decisiones estatales, como el veto a las reuniones en domicilios, no se modificarán.

21. ¿Pero puede haber variaciones hasta entonces?

Sí, porque el grupo de expertos volverá a reunirse el martes y el viernes de la semana próxima y, según los datos, cambiarían de nivel a los concellos que lo precisen.