Moviliza a la Policía al no encontrar su coche tras pasar una noche de copas

Un hombre movilizó el fin de semana a la Policía Local tras una noche de copas porque no recordaba dónde había dejado estacionado su vehículo y pensó que se lo habían robado. El hombre le contó a una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio que había aparcado su coche en una calle para ir a la zona de Marina Española, donde había estado en varios locales de ocio nocturno.

En un momento dado, cuando decidió poner fin a la noche de fiesta, el hombre se dirigió a su turismo, pero no lo encontró, por lo que en un primer momento creyó que se lo habían sustraído. Los agentes realizaron una batida por distintas calles de la ciudad y finalmente localizaron el coche "debidamente estacionado" en la calle Fernando Esquiu. El propietario del vehículo no presentaba signos de embriaguez, pero no era de Lugo y conseguía orientarse. El hombre le agadeció a los policías "la rápida localización" de su vehículo.

Los agentes realizaron varios controles de seguridad vial y denunciaron a nueve conductores que dieron positivo en alcohol

La Policía Local realizó varios controles de alcohol y drogas a lo largo del fin de semana y detectó a nueve conductores en estado de embriaguez. Dos de estos infractores arrojaron tasas superiores a los 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, concretamente 0,63 y 0,79, por lo que los agentes les abrieron diligencias por sendos delitos contra la seguridad vial. La Policía Local también denunció a un hombre que iba al volante de su turismo a pesar de tener el carné retirado por sentencia judicial y a otro que tampoco tenía el carné en vigor por haber perdido todos los puntos.

En el transcurso de los controles, los agentes denunciaron a otros conductores por conducción negligente y por circular sin seguro o sin ITV. También inmovilizaron dos turismos sobre los que pesaban órdenes de embargo.