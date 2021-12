La movilidad en Lugo avanza pasito a pasito

La nueva zona peatonal estrella de la ciudad, la de A Mosqueira, ya se está pavimentando y el proyecto incluye un sistema que combina césped y baldosas. En realidad se trata de un diseño que se aplicará solo en uno de los antiguos carriles de la Ronda. En el otro el pavimento será de losas, es decir sin obstáculos para quien se mueva en silla de ruedas o con muletas, por ejemplo.

A pesar de ello, en las redes ya han aparecido críticas por los problemas de movilidad que podría causar la zona en la que se mezclan hierba y baldosas.

No es, en todo caso, un reproche que parta de Auxilia, la asociación que vigila con mayor celo los obstáculos a la movilidad en Lugo. "En cuanto la pise, sabré si vale para moverse o no. Mientras no puedo opinar", manifestaba este lunes Aquilino González, responsable de movilidad de la asociación y que alza la voz cada vez que un proyecto es inviable o se salta las normas. No deja de advertir que, en A Mosqueira, será clave en todo caso que haya zonas por las que sí puedan andar las personas con problemas de movilidad.

ADOQUÍN. Para Auxilia lo que sí sigue siendo imprescindible es que se tomen medidas para retirar el adoquín de las aceras de la Ronda en las que aún pervive ese material. González dice que tienen el compromiso de que los bloques se van a ir eliminando y que el primer tramo del que desaparecerán será el que va de la puerta de la Estación hasta la Xunta. También hay compromiso del Concello de quitar los que hay en el tramo final de la calle López Pérez, dice.

Será un alivio porque circular por allí en silla de ruedas es inviable, pese a que esa es, además, una zona de servicios.

Espacios a los que Auxilia se ha resignado ya, pese a estar también cubiertos de adoquín, son las plazas de Pío XII o de A Soidade o el entorno de O Vello Cárcere. Se trata de calles en las que la asociación logró que se crearan "pasillos" pavimentados en granito, lo que palía las dificultades.

"Lo que hemos reclamado es que se garantice, al menos, que esos pasillos no se cubran con obstáculos como terrazas", explica Aquilino González.

Pero el responsable de movilidad de Auxilia incide en que los problemas no acaban en las calles con adoquín. Así, dice que, en materia de movilidad, los mayores problemas en Lugo están en la zona norte y señala la Avenida da Coruña como especialmente problemática. "Se van haciendo cosas, pero hay zonas impracticables".

Y los problemas no se acaban en las calles, advierte. El grueso de las grandes zonas verdes de Lugo son impracticables para las personas con problemas de movilidad. Solamente el paseo del parque contiguo al Pazo de Feiras es apto, señala González.