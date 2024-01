"La movilidad es el problema mayor y lo peor es que habrá en el futuro zonas con más coches"

Lugo Monumental crece «por el boca oreja», dice Luis Latorre, que preside una asociación crítica, que busca promover el centro y que a día de hoy señala las obras como el primer problema del casco histórico de Lugo.

Están creciendo. ¿Qué papel juega Lugo Monumental para el centro?

Somos una asociación crítica, que defiende el centro en todos los frentes, pero que siempre buscamos dar alternativas y que actuamos con espíritu independiente, evitando depender de subvenciones, porque no queremos que nos condicionen. Eso no supone que no pidamos la colaboración de las administraciones para algunas actividades.

¿Cuál es el mayor problema del centro en este momento?

La movilidad. Estamos en un momento muy delicado por las obras, que llaman de peatonalización pero que creemos que no son tal. La forma en que se han abordado los trabajos han dado mala publicidad al centro, al que en realidad se llega andando en 15 o 20 minutos desde cualquier punto de la ciudad. El problema es que hay gente que no puede caminar esa distancia y que se han creado problemas por falta de información, mala señalización, porque la gente no sabe por dónde puede ir, por ejemplo, al aparcamiento de la Praza de Ferrol. Con todo, la campaña de Navidad fue razonablemente buena.

Las obras, en todo caso, son un trastorno temporal.

Nos preocupa no tener un calendario, no saber cuándo acabarán. Tenían que estar terminadas el 31 de diciembre y algunas están en una fase embrionaria aún. Y también está la preocupación por cómo va a quedar el centro, que va a ser más duro aunque digan que se mantienen las zonas verdes. En algunas zonas, de hecho, habrá más coches que antes, como en la Praza de Ferrol, que van a pasar el tráfico por delante del ambulatorio con la excusa del museo de la romanización, una razón que no nos vale porque la entrada a ese museo estaría por detrás, no en San Fernando.

El centro, en todo caso, ya tiene algunas batallas ganadas y se ha notado el poder del turismo para sostenerlo.

El poder de atracción del centro es incuestionable y tiene un valor añadido que no tiene ningún otro barrio. Es así en todas las ciudades, pero en Lugo está a mayores muy bien delimitado por la muralla. El centro sobrevivirá pase lo que pase y una prueba la hemos visto con el cierre de Zara. De hecho, hay gente que ha abierto precisamente porque se fue Zara.

Uno de los focos en los que pone la mira Lugo Monumental es la realización de actividades de animación. ¿Tienen en marcha nuevas ideas?

Somos una asociación activa y muy participativa, en la que en los canales de comunicación siempre se están exponiendo ideas. El año pasado organizamos las fiestas de primavera y de otoño, para promover las ventas tipo outlet, y tenemos actividades de Samaín, la fiesta de San Vicente, la Semana Cultural. Es ya una agenda bastante completa, pero siempre puede surgir algo nuevo. Tenemos interés en promover el casco histórico como centro comercial abierto, pero no es fácil porque, curiosamente, se exige pedir subvenciones para hacerlo y es algo que no nos gusta. Seguiremos intentándolo, en todo caso, porque creemos que sería bueno y que ayudaría al Mercado y a la Plaza, que necesitan promoción.