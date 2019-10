Un motocultor que cosecha masas

No son unas estrellas, ni se suben a grandes escenarios pero ellos —con su motocultor con sombrilla y bombillas verbeneras incluidas— arrasan con todo y se llevan a centenares de personas consigo por todo el casco histórico, saltando y coreando sus canciones que mezclan ska con ritmos de origen balcánico.

El fenómeno Festicultores no tiene parangón en San Froilán, fiestas a las que llevan acudiendo al menos unos ocho años. ¿Cuál es el secreto de llevarse consigo a centenares de personas, rendidas al motocultor y a sus canciones? Milocho Oro, el cantante del grupo, lo tiene más o menos claro: fiestas tan multitudinarias como la de San Froilán no hay ninguna más en Galicia y tocar en la zona de vinos de Lugo -donde se concentra mucha gente- también contribuye a este éxito.

"A cita anual co San Froilán é unha das máis especiais para nós porque dos catorce anos que levamos tocando, oito polo menos fomos ao San Froilán. En Lugo, a recepción que sempre nos fixeron foi espectacular. De todas as cidades de Galicia, é en Lugo onde mellor nos atopamos, é a festa máis bonita e tamén é a festa onde a xente está máis involucrada e onde nos reciben con máis agarimo, enerxía e baile. O tocar na zona de viños tamén axuda. Son noites inesquecibles e, de feito, alongamos as actuacións porque nos atopamos moi a gusto", cuenta Milocho Oro.

Preparados ya para una segunda vuelta, Festicultores esperan hacer esta noche, a partir de las doce y media, "unha nova descarga de festicultura en Lugo" en la que se espera que, de nuevo, una muchedumbre los siga por todo su recorrido musical por los vinos y A Tinería. "É unha pasada que nos siga tanta xente, que vexas a centos de persoas detrás túa. Vívense sensacións moi distintas ás que tes no escenario", dice Milocho Oro.

La fórmula nació como disfraz para un carnaval y ha acabado por ser un fenómeno, sobre todo en Lugo, dicen los músicos

Festicultores es un grupo callejero formado por seis músicos —varios de ellos procedentes de grupos de batucadas— y un técnico, Dawi. Los músicos son Milocho Oro, voz; Gustavo Agasi, batería; Anxo Sánchez, bajo; Alberto Diéguez, guitarra, y Martín Nogueira e Iago Falláns, trompetas. Aparte de su música contagiosa, Festicultores se distingue por el motocultor que llevan con ellos y que hace de escenario para algunos de los miembros del grupo, como el batería.

La idea de salir a tocar con el motocultor surgió en un carnaval de Xinzo de Limia, Ourense. Hace catorce años, Milocho buscaba un disfraz y se le ocurrió imitar a los gitanos que iban con un carro y una cabra, tocando de un sitio a otro. Se puso manos a la obra y se construyó su carro. De ahí salió el fenómeno Festicultores. "A raíz desa tontería, xurdiu a idea de levar un carro connosco. Despois, a música sacámola de ver as películas de Kusturica, onde hai moita música balcánica e co que estivemos en Lugo, nunha actuación que fixo el, que tamén é músico, no Pazo dos Deportes hai nove anos", explica Milocho, agradecido del fenómeno que han llegado a provocar en Lugo.