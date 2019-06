Motivación e ingenio a gran escala

La mayor lección que recibieron Jonathan Cortiñas y Alejandro Cambiazo en su primer curso de FP Básica de Electricidad y Electrónica en el CIFP Politécnico —a donde llegaron tras hacer una ESO con una fuerte carga de desmotivación— la recibieron durante su participación en el proyecto Vesme Máis?, presentado como miniempresa en el programa Lanzadeiras de la Consellería de Educación, donde tuvieron la oportunidad de vivir varias cosas que desconocían: el trabajo en equipo, el entusiasmo en sacar adelante un proyecto y, sobre todo, los nervios que se sienten cuando te la juegas mucho en un examen.

Esto último —que parece lo más obvio y normal para cualquier estudiante— no lo habían sentido nunca, hasta este año, ni Jonathan, ni Alejandro, cuando ambos comenzaron a tener interés —quizás, por primera vez— en lo que les explicaban en clase.

"Este proyecto nos enseñó a trabajar en equipo, nos unió más como grupo y nos motivó para trabajar. Aquí descubrí que es mejor trabajar que estar estudiando o chapando. Además, este fue el primer año que me puse nervioso en los exámenes. Nunca me había pasado. Siempre iba, me sentaba, firmaba y me piraba. No sabía lo que eran los nervios. Ahora sí lo sé y eso es porque quiero hacer esto para aprobar y llegar al grado medio", explica Alejandro.

Jonathan asiente. Está totalmente de acuerdo con él. Ninguno de los dos estudia Electricidad y Electrónica por vocación. Los adjudicaron a este ciclo, como podía haber sido a otro, tras una ESO llena de fracasos. Ahora, ellos y el resto del grupo —nueve alumnos más de primero y cuatro, de segundo— fueron capaces de inventar, diseñar y construir varios dispositivos para salvaguardar la seguridad vial de los ciclistas con el objetivo -como dice el título del proyecto- de hacerse más visibles para el resto de los usuarios de la vía. Uno de estos dispositivos es un guante con luces Led que se acciona cuando el ciclista hace indicaciones con el brazo a otros conductores en giros, por ejemplo. También inventaron luces de freno e intermitentes.

"Ocurríuselles esta idea porque eles andan en bici e pensan que estas cousas son algo moi útil porque evitan accidentes ao facerse os ciclistas máis visibles. Deste xeito, a bicicleta vén a ser como unha moto", dice Julio César Sánchez, el profesor coordinador junto con Alejandro Fernández.

La idea tuvo mucho éxito en la feria Innova, que organiza la Xunta donde se muestran los proyectos de miniempresas creados en los distintos institutos de Galicia, dentro de un programa en el que colaboran también la Fundación Alcoa, como patrocinadora, y El Progreso. "Chamou moito a atención en Innova porque a luva vai posta nunha man dun maniquí, accionada polo motor do elevalunas eléctrico do meu coche vello e por unha fonte de alimentación dun ordenador", indica el profesor Alejandro Fernández.

El proyecto Vesme Máis? consiste en un guante con luces Led para los ciclistas y varias luces de freno e intermitentes en bicicletas

Junto con el guante, los chavales de Electricidad y Electrónica del CIFP Politécnico también diseñaron una luz de freno, otra intermitente y otra de posicionamiento, que acoplaron a la bicicleta. Esta última es ecológica. "Vai pegada a un imán que xera unha enerxía eléctrica sen que faga falta usar ningunha pila nin batería. Polo tanto, ademais de non contaminar, sería unha luz que non necesitaría mantemento", afirma Julio César Sánchez.

REVESTIMIENTO. Otro de los proyectos con los que participa el CIFP Poltécnico este año en el programa Lanzadeiras es Madémica, en colaboración con la Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón. Es la primera vez que ambos centros participan en un proyecto conjunto para este programa. Los alumnos del ciclo superior de Diseño y Amueblamiento, del Politécnico, y de Cerámica Artística, Diseño de Interiores y Diseño Gráfico, de la Escola de Arte, idearon, en esta ocasión, un revestimiento de pared elaborado con madera y cerámica que simula unas hojas cayendo en un bosque. Para hacer las formas, se utilizó tecnología de control numérico CNC. También se incluyó el diseño de la imagen corporativa, una M, de Madémica. Al final, un total de 37 alumnos de los dos centros colaboraron en este proyecto.

"Discurrimos facer un revestimento dunha parede porque necesitabamos un lugar onde puidesen confluír os alumnos dos dous centros coas súas diferentes formacións. Empezamos pensando nun pavimento, pero pareceunos máis interesante o revestimento", indica Eva Valle, profesora de la Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón y coordinadora de este proyecto junto con José Castor Corral, profesor de la materia de Materiales y Construcción del Politécnico.

El proyecto fue una continua retroalimentación entre unos alumnos y otros. Los del Politécnico hicieron sus piezas basándose en el diseño gráfico de los de la Escola de Arte. Los de Arte vieron reflejada su iniciativa en el oficio que le pusieron los del Politécnico.

Madémica se trata de un revestimiento decorativo de pared elaborado con madera y cerámica, que simula un bosque

"A partir da información gráfica que nos pasaron desde a Escola de Arte xeramos un programa de mecanizado co que fixemos os baleirados para pegar as follas así como unhas ranuras paralelas e o logotipo. Tamén fixemos os contorneados e gravados", indica Luis González, uno de los ocho alumnos del ciclo de Diseño y Amueblamiento del Politécnico que participó en el programa.

A su lado, está Gema Rodríguez, alumna del grado de Diseño de Interiores y una de los que aportaron ideas en la tormenta que se desató en la escuela. "Había varias ideas hasta que todos coincidimos en hacer unas hojas de cerámica sobre unos rastreles de madera. Les íbamos poniendo texturas y colores y veíamos lo que queríamos. Al final, es como un bosque y creo que representa muy bien la idea de la naturaleza. Pero el resultado creo que supera, incluso, la idea inicial. Incluso los colores son más bonitos", dice.

Pulseras Led identificativas

El tercer proyecto es Ilumina, donde solo participaron dos alumnos, Mateo y Enrique, ambos del ciclo superior de Robótica y que están ahora de prácticas en Alemania y A Coruña. El profesor Alejandro Fernández coordinó también este proyecto, consistente en pulseras programables con luces Led.



¿Para qué servirían estas pulseras Led?

Para identificar a la gente en eventos o incluso para lucirlas como moda.



¿Cuántos prototipos hay?

Tres. En cada uno, los alumnos hicieron un circuito y una placa electrónica y diseñaron las pulseras con una impresora 3D.