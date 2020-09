A Mosqueira será un gran bulevar con verde y áreas para el ocio y la cultura

A Mosqueira se convertirá en una gran plaza, con zonas verdes y espacios para actividades culturales y de ocio. Rubén Arroxo, teniente de alcalde y responsable de movilidad, presentó este jueves el proyecto de peatonalización de ese espacio icónico de la ciudad, que pretende que sea el espejo de una Ronda completamente peatonal en el futuro, dijo.

Acompañado por el edil de infraestructuras urbanas, Alexandre Penas, y el jefe del servicio de ingeniería municipal, Pablo Fuentes. Arroxo avanzó que el plazo de adjudicación y licitación de la obra de A Mosqueira se abrirá próximamente y el inicio de las obras podrá arrancar en "tres ou catro meses". El plazo de ejecución de será de ocho meses y el presupuesto total del proyecto asciende a 797.016,93 euros.

"A nova praza peonil resultante será un espazo multiusos, con zonas verdes e espazo para a realización de actividades culturais e de ocio, na que se respectará a visión dos arcos da Mosqueira", matizó Arroxo. El plan conlleva cambios de tráfico en calles del entorno, avanzó Arroxo, que dijo que Lugo tendrá en doce meses peatonalizada completamente una cuarta parte de la Ronda y semipeatonalizado otra cuarta parte del vial.

El responsable del área de movilidad advirtió que la peatonalización de la Ronda "vaise realizar en diversas fases pero este é o espello do que se quere facer no resto da Ronda da Muralla", aseveró.

Fuentes detalló que la primera fase de actuación tendrá lugar en la parte que "actualmente está pavimentada e quedaría para unha segunda fase a zona do adarve, a zona verde, onde está a actual instalación de iluminación".

ILUMINACIÓN. El ingeniero jefe comentó también que una de las principales actuaciones que se llevarán a cabo será el cambio del sistema de iluminación del monumento por otro "moito máis eficiente, respetuoso co medio ambiente e que distorsione menos as formas". El sistema supondrá la adopción de cánones "que marcarán o camiño para próximas fases de peatonalizacións".

Según explicó, la nueva iluminación quedará integrada en la arquitectura de la zona peatonal y no solo no alterará las líneas de la muralla, sino que "non lle quitará ningún protagonismo o monumento".

El actual sistema de iluminación será desmontado completamente. "Tanto o Concello como a Xunta consideramos que o actual sistema de iluminación da muralla non é o máis axeitado porque os anos foron pasando e o concepto de cómo se debe iluminar un monumento patrimonio da humanidade mudaron", dijo.

Así las cosas, A Mosqueira se transformará en un entorno humanizado donde los lucenses puedan disfrutar de su ciudad sin restricciones viales.