A prematura morte de Ana Goy consterna o mundo académico galego

A profesora, investigadora e vicedecana da facultade de Humanidades de Lugo, a catedrática de Historia da Arte Ana Goy Diz, faleceu este domingo aos 56 anos de idade na Coruña a causa da enfermidade que padecía dende hai anos. Aínda que residía na cidade herculina, parte da súa familia é orixinaria de Láncara e ela tiña unha forte relación coa cidade e coa provincia de Lugo. Estaba vinculada á facultade de Humanidades dende as orixes desta, dirixía o Centro de Estudos da Historia da Cidade de Lugo e un dos proxectos nos que estaba inmersa nos últimos tempos era a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade.

Aínda que levaba unha tempada de baixa, a súa morte causou unha gran consternación no mundo académico galego e nas persoas que a coñecían e non estaban ao tanto do seu delicado estado de saúde. "Sabiamos que non iamos poder contar con ela nun acto que temos proximamente pero non ata que punto estaba mal. Para nós hoxe é un día triste", explicaba este luns a mediodía o presidente da Real Academia Gallega de Bellas Artes, Manuel Quintana Martelo. O seu nomeamento como académica numeraria desta entidade, celebrado a primavera pasada en Lugo, foi un dos seus últimos actos públicos na cidade. "Esa sensación de tristeza aumenta tamén polo que se esperaba dela, porque era unha persoa moi formada, traballadora e integrada no ámbito dos informes e os estudos académicos", di Quintana Martelo.

Goy era membro de Icomos, órgano asesor da Unesco en España, e o seu traballo contribuíu á declaración da Torre de Hércules como Ben Mundial. Os seus informes están tamén detrás de moitos proxectos da cidade de Lugo, uns materializados e outros non. Puxo de releve a importancia do cuartel de San Fernando e participou no proxecto Muralla Dixital de reconstrucción da cidade dende a época romana á actualidade. "Temos colaborado moitísimo. Formáramos un gran equipo", recordaba tamén este luns o catedrático Antonio Rodríguez Colmenero, que foi quen respondeu o discurso de Goy como numeraria.

Pero se nalgún lugar había onte pesar era en Humanidades. "É a primeira persoa da facultade que falece. Os alumnos adorábana. Vai ser unha falta grandísima para esta facultade, e atreveríame a dicir que para o campus, porque sempre estaba disposta a aporta e era moi entusiasta e ademais era capaz de contaxiar ese entusiasmo", lembra desolado o decano do centro, Gonzalo Fernández.

Unha ampla traxectoria como docente e investigadora

Aos 56 anos, Goy Diz acumulaba xa unha gran traxectoria. Era unha das 13 mulleres, fronte a 37 homes, que integraban a Real Academia Gallega de Bellas Artes, seguía impartindo formación na Facultade de Xeografía e Historia de Santiago e colaboraba con outros centros e entidades. Era autora tamén de varios libros.



A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, fixo públicas as condolencias de todo o equipo de goberno e quixo transmitir "toda a nosa solidariedade e o noso afecto, nestes momentos tan difíciles, á súa familia e ás persoas achegadas". Méndez lembrou a aportación da historiadora a numerosos proxectos levados a cabo polo Concello de Lugo.