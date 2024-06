Dolors Montserrat: "El Gobierno de España ha dejado tirado a Lugo en infraestructuras"

¿Qué efecto tendrá para Lugo que el ramal norte del corredor atlántico, el de Monforte-Lugo-Ferrol, tenga de plazo hasta 2050, mientras el resto se adelanta al 2030?

Lo primero que hay que decir es que el Partido Popular ha sido quien ha defendido que este ramal esté dentro de las infraestructuras subvencionables por Europa. Y ha sido el Partido Socialista quien no ha defendido las infraestructuras necesarias para Lugo y para España. Vemos una tierra que lo tiene todo para ser líder, como es Lugo, y un gobierno de España que castiga a Lugo en la inversión en infraestructuras y en priorizar las infraestructuras en Europa. Quien gobierna España es el Partido Socialista y quien está sentado en el Consejo es el presidente Sánchez. El 9 de junio Lugo y sus infraestructuras se la juegan en Europa.



Explique qué hará concretamente el PP en Europa para mejorar las conexiones ferroviarias de Lugo.

Periódicamente se revisa el plan de la red transeuropea de transporte, TEN-T, que se compone de líneas y corredores ferroviarios, carreteras, navegables...Esas infraestructuras son fundamentales para la cohesión social de nuestras regiones. Sin ellas, perdemos oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Con la presidencia española del Consejo de la UE, en el último semestre del año pasado, el Gobierno socialista tenía una oportunidad sin precedentes para dar un espacio apropiado a los intereses y necesidades de España en las infraestructuras. Los tramos Santiago-Vigo-Ourense, Ferrol-A Coruña, Ferrol-Lugo-Monforte, y Vigo-Porto, además de los puertos de Ferrol, Vigo y Pontevedra eran infraestructuras que nosotros defendimos en el plan TEN-T. ¿Quién no hizo sus deberes? Quienes están gobernando España. Y por tanto, quien dejó tirado a Lugo, quien dejó tiradas a las infraestructuras de Galicia ha sido el Gobierno de España. Tuvo una oportunidad para defender lo mismo que el PP defendimos en el Parlamento. Por ello, pido a todos los gallegos que votaron a Rueda que voten al PP para que pueda defender en Europa las infraestructuras que necesitan nuestros territorio.

¿Un proyecto como Altri, enclavado en un entorno de riqueza natural, tiene encaje real en las actuales ayudas europeas?

Como bien dice el presidente Rueda, y nosotros apoyamos, la Xunta no puede autorizar ningún proyecto que incumpla la estricta normativa medioambiental como es lógico, pero el futuro industrial de la comunidad gallega no puede estar en función de los intereses políticos del Bloque ni de sus organizaciones satélites.

¿Qué va a hacer su partido en Europa para defender los intereses de los agricultores españoles?

Lo primero, frente a un Sánchez y a una candidata y ministra socialista que es Ribera, que son los mayores enemigos del campo, el Partido Popular Europeo será el mejor aliado del campo y del mar en Europa. Ya está bien de que la izquierda criminalice a los agricultores, ganaderos y pescadores y que los haga culpables del cambio climático, cuando el campo y el mar son quienes mejor cuidan el medioambiente, porque son quienes mejor conocen, tratan, aman, cuidan al campo y al mar. Vamos a luchar contra la asfixiante burocracia del sector primario, porque ellos no son una gestoría. También vamos a luchar contra la competencia desleal de los productos de terceros países, que muchas veces incumplen las exigencias que nosotros fijamos para nuestro sector primario. Reclamaremos una mejor PAC porque, desde que están los socialistas, ha venido con 5.000 millones de euros menos para nuestros agricultores. El Partido Popular español y europeo ha conseguido rebajar la protección del lobo para que no perjudique a nuestros ganaderos. Y, en cambio, Teresa Ribera, no está siguiendo esta indicación europea. Galicia es una tierra de vinos, y el Partido Socialista ha atacado al sector intentando poner en las botellas las mismas etiquetas que se les pone a las cajetillas del tabaco. Fue gracias al Partido Popular español y a mí misma que paramos esa locura de criminalizar un sector que da 300.000 puestos de trabajo. Nosotros exigimos mes a mes, día a día, que el Gobierno de España baje el IVA de la carne, pescados y conservas, y más con los datos actuales de inflación.

Su partido defiende una excepcionalidad de Meloni. ¿Quiere decir que no pactará con el resto de los partidos de ultraderecha?

Mire, nosotros somos la fuerza mayoritaria en Europa. Somos un partido europeísta, reformista, que gobernamos desde la centralidad. Somos el mismo partido que gobierna en Galicia, el del presidente Rueda. No nos vamos a mover de nuestro programa electoral. Es Meloni la que en los últimos meses se ha movido hacia los valores europeos, pactando con el canciller alemán socialista, de la misma familia que Sánchez; pactando el pacto migratorio y asilo de Europa y también pactándolo con la presidenta Ursula Von der Leyen. Quiero recordar que el presidente Sánchez, la primera vez que fue a visitar a Meloni, le dijo, "querida Georgia", y esta semana pasada en la reunión de los G7 ha despachado tan tranquilamente con Meloni. Ya estamos hartos de que esta campaña del PSOE la centre atacando al PP, que si extremos, que si bulos, que si ultras y que si radicales. Lo más radical que hay hoy en Europa es que el presidente Sánchez ha entregado la gobernabilidad de España y la igualdad de los españoles a un prófugo de la justicia.