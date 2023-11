La que fuera vicerrectora de coordinación del Campus Terra en el anterior mandato, Montserrat Valcárcel, considera "inconcebible" que se pueda producir el recorte de grados y que Agrícolas y Forestais pasen a ser titulaciones interuniversitarias. "Nunca pensei vivir isto. Para Lugo é fatal e non ten explicación coherente porque non a hai", precisó esta profesora y miembro del grupo de investigación ProePla, que destacó asimismo que "non hai unha regulación" sobre cómo se tienen que impartir los ciclos compartidos y considera "unha fraude" las clases no presenciales.

Montserrat Valcárcel, que imparte o ha impartido clase en los cuatro grados de la EPS afectados, considera desfasado el decreto de la Xunta de 2011 que obliga a la redefinición de las titulaciones porque no alcanzan los 45 alumnos de nuevo ingreso en primero.

Esta docente de Hidrología no entiende que se cuestione la continuidad de Enxeñaría Civil, que ha tenido 25 nuevos alumnos este curso, cuando en la vecina Castilla y León se considera apropiado ese número para impartir clase en la Universidad.

Cuestiona también que "non se están poñendo os números reais" en Agrícolas porque solo se contabilizan los alumnos que aprobaron la Abau y no los que proceden de FP, doble grado, grado abierto u otras titulaciones.

La exvicerrectora de coordinación resaltó que Forestais es una titulación "con moito éxito", con profesores con "investigación recoñecida" y que tiene "grao, máster e doutorado". Dijo que además tiene "unha convivencia armónica" con la que se imparte en el campus de Pontevedra.

Además hizo hincapié en que la investigación de la Politécnica es "moi aplicada ao territorio" y que el 40% de esta "está relacionada directamente co sector productivo" de la provincia de Lugo.

"¿Qué prima, la demanda del sector o que la USC haga caja con las matrículas?"

Andrés Oroso. EP

Andrés Osoro, presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingenierías Agroforestales de España y alumno del Campus Terra, considera "un disparate" la amenaza que pende sobre la escuela en la que ha cursado el doble grado de Agrícolas y Forestais, y pregunta a la dirección de la USC cuál es el criterio a seguir: "¿La demanda del sector que emplea a técnicos o la de la Universidad que solo quiere hacer caja con el número de matrículas?".

Andrés Osoro destacó que entre el 90 y el 100% de los graduados de estas ingenierías se emplean al salir de la escuela, lo que no sucede, a su juicio, con Bioloxía, que dijo que se imparte en las tres universidades gallegas.

El presidente de la asociación hace hincapié, además, en que la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría de Lugo es la única en todo el Estado en la que sus tres grados de Enxeñaría "tienen sello de calidad Eur-ade". Resaltó asimismo, entre otros aspectos, que sus proyectos de investigación forestal son "punteros" a nivel nacional y que cuenta con dos másteres habilitantes para ingenierías superiores (Agrónomos y Montes), sin que esa posibilidad la haya "en otro sitio de Galicia, Asturias, Cantabria o León".

Osoro, que agradece la defensa que está ejerciendo la directora de la EPS, pone además de manifiesto que el Ministerio para la Transición Ecológica insta a que haya más técnicos. "¿Quién gestionará los incendios, la reducción de carbono...?", precisó.

Este estudiante también hizo un llamamiento a la comunidad educativa del Campus Terra para que se movilice con el fin de defender sus intereses ante el peligro que le acecha.

"Es un torpedo a la línea de flotación del futuro de Lugo y su provincia"

Jesús Vázquez. XESÚS PONTE

El próximo martes se reunirá la directiva de la federación vecinal de Lugo para analizar qué se puede hacer ante lo que es, a juicio de su presidente, Jesús Vázquez, "un torpedo a la línea de flotación del futuro de Lugo y su provincia", pues considera que es "uno de los asuntos más graves" que ha sufrido, que teme que pueda tener "unas consecuencias terribles para una provincia agroganadera y forestal".

"La provincia de Lugo modernizó sus estructuras agrarias gracias a la formación salida del campus", precisó Jesús Vázquez. Este activista vecinal considera que la sociedad lucense se debería movilizar en este caso como hizo, según recordaba, cuando se produjo la sanción del cierre de la pista al Breogán o cuando reivindicó la implantación de Hemodinámica en el Hula. Así hizo un llamamiento a las fuerzas sociales de la provincia de Lugo para que actúen "unidas, independientemente de colores políticos".

Jesús Vázquez solicitó a la Xunta de Galicia "flexibilidad" en la aplicación en el Campus Terra de la ratio de 45 alumnos para estas titulaciones.

Vázquez, que también preside el colectivo Galicia Baleira, afirmó que "lo que vacía las provincias y condiciona mucho" son los recortes como los previstos. "Nuestro futuro es complicado si se llevan a cabo", apostilló.

Además recordó que "el gran cambio" que experimentó la ciudad de Lugo en las últimas décadas fue cuando se pusieron en marcha las diferentes titulaciones universitarias y se superaron los 10.000 alumnos.

El presidente de la federación vecinal considera "un despropósito" que se plantee la posibilidad de que se compartan los grados de Agrícolas y Forestais con los campus de Ourense y Pontevedra, respectivamente.