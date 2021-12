La vicerrectora del campus de Lugo, Montserrat Valcárcel, encenderá este viernes las luces de Navidad, en un acto en el que el periodista José Luis Ramudo actuará como maestro de ceremonia. Organizado por la concejalía de cultura, servirá para dar el pistoletazo de salida a la Navidad en la ciudad. El alumbrado de Nadal permanecerá en funcionamiento hasta el 9 de enero, en horario de 18.00 a 00.30 horas durante la semana, y de 18.00 a 03.00 los fines de semana y vísperas de festivos.

Este año, según informó cultura, se colocarán en las distintas calles y plazas un total de 189 arcos luminosos y 30 elementos ornamentales. Además, se decorarán 100 farolas.

Entre los elementos ornamentales, destacan la instalación de una figura en 3D en la Praza de Santo Domingo, cerca de la plaza de abastos, que contará como mínimo con 2.600 puntos de luz, y la decoración de 4 rotondas de la ciudad con árboles de 8 metros de altura y 1.900 puntos de luz. En otras plazas, se instalarán otros motivos en 3D con un mínimo de 2.000 puntos de luz o árboles de 3 metros de altura y 12.000 puntos de luz. En total, serán serán 406 motivos luminosos que se instalarán en total de 69 calles de la ciudad.

El recorrido del Camino Primitivo recibirá una decoración especial y las letras "Lugo Km 100" colocadas en la Praza do Camiño Primitivo serán decoradas con luces. El árbol de la Praza Maior, frente a la casa consistorial, tendrá un mínimo de 20 metros de altura y estará ubicada sobre una plataforma de 8x8 metros, contará con uno mínimo de 3 figuras para poder utilizarlo como photocall y 15.000 puntos de luz.

Respecto al alumbrado navideño, el PP criticó que "non chegue a todos os barrios", ya que, según afirman, han comprobado en el pliego de condiciones "que quedaron fóra deste plan de decoración de Nadal barrios como Augas Férreas, Praza de Agro do Rolo e Viana do Castelo, Recatelo ou o barrio da Ponte, cara ao Fluvial e o tramo desde a ponte romana e hasta o cemiterio". Los populares llegan incluso a pedir la intervención de Lara Méndez para que corrija este problema.

No es de la misma opinión el BNG, responsable del área de cultura, que reprochó a los concejales del PP que ni se hayan molestado en pedir los expedientes, ya que Augas Férreas sí contará con iluminación porque continúa desde As Fontiñas y A Ponte también al formar parte del Camino Primitivo. Además, recordaron al PP que la responsabilidad en este asunto es de Maite Ferreiro y no de Lara Méndez.