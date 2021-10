Montserrat Valcárcel: "O Domingo das Mozas levo o traxe tradicional de Sarria"

Dígame o seu primeiro recordo do San Froilán.

As festas do San Froilán, como nena da provincia, eran unhas datas moi sinaladas. O primeiro recordo, sendo pequena, vén asociado á visita a Lugo co gallo dunha comida familiar na casa dos meus tíos o Domingo das Mozas. O ambiente na rúa era formidable e estar no recinto feiral era unha explosión para a vista, xa que había todo tipo de artigos curiosos con moitas cores, tamén de variedade de olores de comida, escoitábanse múltiples sons... Todo resultaba moi estimulante para unha nena máis acostumada ao ritmo diario dun pobo e con moitas ganas de aprender e coñecer novidades.

Cal foi o mellor San Froilán da súa vida e por que?

De todos os San Froilán gardo un grato recordo, polo que se me fai difícil escoller un. Supoño que os da adolescencia sempre marcan máis e son os máis especiais. Pero non son demasiado nostálxica e os que estou a vivir nos últimos anos tamén lles gardo un agarimo especial. Gozo moito do Domingo das Mozas, e vou á ofrenda a Rosalía vestindo o traxe galego. Nos dous últimos anos puiden levar o da comarca de Sarria, o que me fai unha especial ilusión sendo nada no Incio.

E o mellor concerto ao que asistiu nas festas?

Agardar a coñecer quen viña aos concertos do San Froilán sempre era un momentazo. En xeral, todos os anos houbo algún concerto que me atraía máis. Son ecléctica nos gustos musicais e desfruto de grupos ou intérpretes moi diferentes. Lembro especialmente o concerto de Amaral, tamén o de Carlinhos Brown, o da Orquestra Mondragón ou o de Aute. Pero tamén gocei moito doutros máis recentes, coma o do ano pasado do grupo Verto.

Que cousa fixo nun San Froilán do pasado que non volvería facer agora?

Sáeme de maneira automática: non volvería a subir ao Ratón vacilón. A última vez foi cando o meu fillo era pequeno e non desfrutei moito da experiencia.

Con que queda, o Tren de la Bruja, a nora ou a Tómbola del Jamón?

Claramente son da nora, polas vistas que se contemplan da cidade.

Botando contas, en que gasta os seus diñeiros en San Froilán ou en que ten gastado máis?

Para min o San Froilán é símbolo de xuntanza coa familia, polo tanto o maior investimento é o de preparar un bo xantar ou invitalos a comer fóra. Tamén son das que gusta moito da artesanía, polo que sempre acabo mercando nos postos dos artesáns máis do que contaba.

Se estivese na súa man facer o programa de festas, que incluiría e de que prescindiría?

San Froilán son festas populares, de xuntanza, de desfrute común, polo tanto, todo o que leve a que iso se produza é moi bo para a veciñanza e as visitas. Como defensora do noso rural, sempre incluiría todo o que poida axudar a difundir a nosa riqueza natural, os produtos de proximidade e fuxiría de produtos estándar e que podemos atopar en calquera lugar e non singularizan nin poñen en valor o propio. Considero moi importante valorizar todo o producido na nosa contorna, desde grupos de música ate calquera idea ou produto, dos múltiples e marabillosos que temos e dos que debemos sentir moito orgullo e apoiar para contribuír a un consumo máis responsable social, económica e medioambientalmente.