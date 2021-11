Montirón reestrena local social tras una reforma realizada por el Concello

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el edil de Medio Ambiente, Miguel Fernández, participaron este sábado en el magosto organizado por la asociación vecinal Praza da Illa, un acto con el que, además de disfrutar de una tarde de ocio, los residentes de Montirón celebraron la reapertura de su local social.

Las instalaciones fueron reformadas recientemente en el marco de una actuación llevada a cabo por área de medio ambiente del Concello de Lugo, que continúa avanzando en la mejora de las dotaciones municipales de la ciudad, atendiendo así a las demandas de la ciudadanía.

La rehabilitación del local se llevó a cabo teniendo en cuenta las peticiones de la asociación vecinal Praza das Illas, integrada por los residentes de este barrio lucense, quienes le trasladaron sus preferencias y necesidades a Miguel Fernández. Tal y como señaló el edil, los trabajos de mejora tuvieron como objetivo "atallar a aparición de pequenas humidades e reverter a pegada do tempo, especialmente nestes últimos meses, cando a sede tivo que estar pechada debido á pandemia".

Para acondicionar las instalaciones se realizaron diferentes obras. "Entre outros", destacó el concejal, "leváronse a cabo traballos como a apertura de ocos de ventilación na base da edificación, o pintado do teito e os barrotes do interior, a colocación de parqué flotante no chan e mesmo outras tarefas no exterior como o selado do zócalo ou a roza perimetral do recinto". Los resultados no defraudaron a los vecinos, que este sábado se mostraron satisfechos con la nueva imagen de su sede social.

"A nosa vontade", explicó Miguel Fernández, "era que esta dotación municipal gañase en habitabilidade e confort en prol das persoas usuarias que o empregan con moitísima frecuencia, unhas veces para desenvolver nel as súas reunións, pero tamén como punto de encontro onde compartir moitos momentos de ocio e de socialización que, dende hoxe, se retoman coa celebración deste magosto", comentó.

Los vecinos de Montirón quisieron agradecer a la regidora municipal y al edil de medio ambiente que aceptaran su invitación y compartieran con ellos el tradicional magosto, que se prolongó durante toda la tarde. Los asistentes también aprovecharon la ocasión para intercambiar impresiones con los representantes municipales sobre otros aspectos que afectan al barrio y al resto de la capital lucense.