Montirón, barracas y rock and roll

En estos tiempos oscuros que nos toca vivir no hay lugar para la fiesta, ni aunque esta se denomine San Froilán y simbolice la esencia misma de Lugo, con las casetas del pulpo, los conciertos de balde, los tenderetes callejeros, Pelúdez, las barracas... ¡Ains! Aunque en los últimos años los festejos fueron perdiendo fuelle en muchos sentidos, es incuestionable su importancia para la ciudad amurallada. Es el colofón del verano, el fin de la ‘carallada’.

El Concello de Lugo trató en este fatídico año del covid de reconvertir las fiestas patronales en una especie de semana cultural, en donde veintitrés formaciones lucenses darán conciertos en las plazas Agro do Rolo y O Castiñeiro desde mañana hasta el lunes día 12. Se agradece el esfuerzo y la promoción de los artistas locales, y en consecuencia no seré yo el que critique esta iniciativa, pero el San Froilán... El San Froilán es mucho más y en esta ocasión toca abrir la caja de recuerdos.

Esta es una pequeña historia de cómo se vivían los festejos en Montirón de Abajo —mi patria—, de barracas —para mí la verdadera esencia de las fiestas— y todo condimentado con un poquito de rock and roll, que falta hace. Voilà!

Siendo niño, en la década de los 70, era inexcusable subir a las barracas con mi familia al completo el mismo día de San Froilán, no otro: el día de San Froilán. Vivíamos en los arrabales, en Montirón —como he dicho—, y por entonces era un buen paseo "ir a Lugo" por las calles de tierra y sin apenas iluminación. Esta expresión todavía hoy se sigue utilizando en el barrio y causa pasmo entre los no nativos.

Las atracciones más alucinantes estaban ubicadas en aquella época en Ramón Ferreiro, frente al instituto femenino, y ya por el campo del Polvorín se podía escuchar el estruendo del ferial. Algo inaudito ahora. Como todos los años, allí estaban los ponis para abrir boca. Atados entre sí, dando vueltas una y otra vez como si de un carrusel inmisericorde se tratase. Con cara triste y extenuados. La pregunta siempre era la misma:

—Hijos, ¿os queréis montar en los ponis?

—No, mamá. Ya sabes que me dan pena. Prefiero ir a ver los animales, contestaba yo.

Jamás me subí en esta atracción, no como mi hermano Checho, que incluso los espoleaba para ir más rápido ante la connivencia de todos. ¡El raro era yo!

Un poco más adelante, y ya en medio del alboroto general, se podía escuchar el "pasen y vean. Lo nunca visto. Un engendro de la naturaleza. La mujer... araña". Claro, con tal cantidad de decibelios, que se metían directamente en el cerebelo, era imposible pasar de largo. Y allí entraba toda la familia. Decepcionante. Incluso un niño como yo podía darse cuenta del truco: cabeza de chica, cuerpo de peluche.

Pero volviendo a Mogambo, también entrábamos en ese antro y no, no pienso desvelar lo que había ahí.

Justo al lado, y aún con la cabeza embotada por el ruido, el no va más: "Resién [seseo original] llegado del terremoto de Nicaragua. La más abominable criatura que jamás se ha visto en este ferial. Lo nunca visto en la metrópoli... El monstruoso... Mogambo... gambo... ambo... bo... ooo... [esto es el eco]". Era un infierno aquello. Jamás escuché un grito de dicho calibre. Bueno, sí, en la cabecera de la serie de la TVG ‘Magnum’, que te dejaba literalmente pegado al sillón; por algo la cambiaron poco después, para cuidar el tímpano de los televidentes. Pero volviendo a Mogambo, también entrábamos en ese antro y no, no pienso desvelar lo que había ahí. El trauma es demasiado grande e incluso estoy sopesando la idea de hacer un grupo de WhatsApp con el nombre de ‘Yo también subí en Mogambo’. Terapia colectiva, ¿saben?

Tras este intenso choque emocional llegaba mi atracción favorita, Safari Park o los animales, en su nombre vulgar. Como siempre, había una cola inmensa, pero valía la pena. Durante la espera daba tiempo más que de sobra para memorizar el «tigres de bengala, leones de la sabana, cocodrilos del Nilo, osos gigantes, jirafas, la serpiente más grande del mundo. Fauna tropical... Safari... Park... Park... Park... [mucho, mucho eco]». Mis ojos de niño contemplaban anonadados todas aquellas fascinantes fieras que tan solo se podían ver en las películas de ‘Tarzán’, lo más granado de la tele en aquella época, aunque ahora nos parezcan crueles y racistas. Que lo eran.

Un año salió en este periódico la noticia de que agentes del Seprona se habían llevado un oso pardo —especie protegida— de esta atracción. En aquel tiempo los límites legales, y no digamos morales, eran más vaporosos. Sigan leyendo, sigan, y verán.

Tras el culmen, todas las demás cosas parecían ya boberías. Unos churros, garrapiñadas, el vinito dulce de Aragón —entonces apto para todas las edades, pero con los mismos grados de alcohol que ahora, no se crean—, los coches de choque... hasta llegar al Pozo de la Muerte. Era fascinante contemplar las motos a toda velocidad desafiando las leyes de la gravedaden aquel cilindro de madera. Uno podía asomar la cabeza con total naturalidad a pocos centímetros de sus ruedas sin que causara pavor, ya fuese propio o ajeno. Era lo normal. No me quiero imaginar lo que supondría ahora con el enésimo nuevo código penal, aunque fuera solo por la emisión de gases en un recinto cerrado.

Como última atracción, mis hermanos y yo siempre subíamos al Castillo del Terror. Enorme desengaño, pero servía básicamente para apurar los últimos minutos en el ferial. Muchos años después, como se verá, descubrí lo que era el miedo en una atracción de estas características. ¡Glub!

Ya agotados, volvíamos a Montirón para cenar y contemplar todos juntos los fuegos artificiales desde el balcón de nuestra casa, algo que también hacía el resto del barrio. Era el epílogo a un día simplemente maravilloso.

El tiempo, la vida, de forma indefectible, pasa, como en la canción de Pata Negra. Y uno llega casi sin darse cuenta a la juventud, etapa esta en la cual las personas nos creemos invulnerables a casi todo. Eran los años 80, una década de excesos, y el San Froilán no podía ser menos. La fiesta ahora se disfrutaba más con los colegas de Montirón, un poco ‘túzaros’, pero... ¿quién no lo es con esa cantidad de testosterona percutiendo el cerebro?

Lo primero que hacíamos en el recinto ferial era medir nuestra fuerza en una máquina de boxeo —que todavía hay, mira si tendrá éxito; es que los jóvenes de todas las épocas son iguales, aunque no lo parezca. Lo que pasa es que uno se hace mayor y ya no se acuerda o no se quiere acordar—. Había que llegar a 1.000 puntos. Todos los conseguíamos y continuábamos henchidos de satisfacción.

La atracción estrella de la fiesta en aquella época era El Gusano Loco

El día que "íbamos a Lugo" a las barracas, los de Montirón no reparábamos en gastos, oiga. Subíamos a casi todo: la montaña rusa, la alfombra, la araña, el pulpo y muchas otras. Eso sí, había atracciones que se disfrutaban más, como el laberinto de espejos, que no siempre venía. El truco estaba en hacerlo a toda velocidad. ¿Quién no se arreó un buen bofetón en aquel lugar?

La carrera de camellos era otro clásico. "Le damos el gorrito, le damos el carné, le damos el champán...". Todavía me lo sé de memoria, miren si jugué veces. Aquello sí que eran carreras. Duraban un rato largo y había piques entre los participantes; no como ahora, que con dos bolitas en el agujero ya suena la campana.

Pero no hay dudas para mí. La atracción estrella de la fiesta en aquella época era El Gusano Loco. Para el que no lo conozca, era parecido al moderno Dragón pero iba bastante más rápido. La virguería estaba en que en medio de la vorágine de vueltas, una especie de lona negra se bajaba y cubría todos los cochecitos, dejando una oscuridad total. ¡Bufff! La cantidad de favores que le hizo El Gusano Loco a los tímidos e indecisos con las chicas.

Las chicas. Recuerdo aquellos silencios incómodos, sin saber qué decir y mucho menos qué hacer. Me ruborizo con solo recordarlo. Las miradas se entrecruzaban y por la mente brotaban pensamientos como "¿qué hago?, parezco tonto, ¿qué pensará de mí?, ¿qué digo?, soy un antropoide" y el corazón se iba empequeñeciendo . Todo lo solucionaba el mítico morreo. Tras el morreo, el subidón de adrenalina era tal que entonces las palabras... fluían porque, como dice Pablo Neruda, "en un beso sabrás todo lo que he callado". Y así es.

Pues bien, El Gusano Loco ayudaba a dar ese paso decisivo; como si estar a oscuras diese menos sonrojo. Consecuentemente, la atracción se convertía en el rincón erótico del ferial. ¡Qué gansadas llega a hacer uno de joven, verdad! No. Mejor dicho, ¿por qué uno no será eternamente joven? O por lo menos poder mantener para siempre esa fascinante candidez.

Para rematar la jornada, siempre montábamos en La Casa del Terror. Era incluso más decepcionante que cuando era niño. Aquello no asustaba ni a Agallas, el perro cobarde (el conocido dibujo animado). No sé el porqué, pero siempre tuve predilección por esta atracción. Algunos lustros después, tal y como anticipé, esto me causaría pavor. Les cuento.

¿Recuerdan el olorcillo ese típico de las matanzas de antaño cuando se les quemaba el pelo a los ‘ranchos’?

Hace unos cuantos años ya me había convertido en padre de familia y en un adulto hipotéticamente responsable. Estaba por el ferial con mi hermano mayor, Pachi, mi hijo y tres de mis sobrinos. Los chiquillos tenían entre 7 y 12 años y decidimos entrar en una barraca nueva que estaba en las cuestas del parque, Terror en el Yucatán. No había ni el Tato. El interior era extraño, con inquietantes pasillos típicos de las películas de miedo. De manera súbita apareció un tipo con una máscara a lo ‘Viernes 13’ y empezó a correr hacia nosotroscon una motosierra encendida. Los chavales se acojonaron —y yo, pero fingí—porque nos puso el aparato justo enfrente de las narices.

—¡Por favor, deje de hacer el fato, que asusta a los niños —y a mí, pero lo omití—, oiga!, le manifesté con talante conciliador.

—Aparta de ahí, ‘montoya’, qué te meto una hostia... Esto se lo dijo mi hermano Pachi y resultó más convincente, no cabe duda.

En un nuevo pasillo otro personaje se acercó tanto con una antorcha que me chamuscó algunos pelillos de los brazos. Recuerdan el olorcillo ese típico de las matanzas de antaño cuando se les quemaba el pelo a los ‘ranchos’. Pues eso. Ya alarmado, nos cogimos todos de la mano y emprendimos una huida despavorida hacia la salida. Gracias que frenamos a tiempo, porque estuvimos a punto de caer hacia un terraplén del parque.

Los niños estaban alucinados —y yo, pero disimulé de nuevo— y comentaban que lo habían pasado fatal, que no volvían a subir ahí, que bla, bla, bla...

—Ja, ja, ja (risa de falso). Lo pasamos bien, ¿verdad? ¿Queréis repetir?, pregunté haciéndome el bravucón.

—¡Bah! Esto no asustaba a nadie, aseveró Pachi. Vamos a otro sitio.

Menos mal. Un hermano mayor siempre es un hermano mayor, aunque pasen mil años. Poco tiempo después me enteré por la prensa de que habían clausurado esta atracción porque (sic) «Dos condenados a tres años y ocho meses por la muerte de un niño en una atracción de feria en Jaén».

Para mí, lo mejor, la genuina esencia, del San Froilán son las barracas y les confieso un secreto: yo sigo disfrutando como un ‘toleirán’. Me hace revivir emociones de antaño, aunque haya pasado de decir "papá, llévame a la fiesta" a escuchar "papi, ¿me llevas a la fiesta» e imagino que no tardaré en oír «¡yayo, fiezta!". Este año vil me quedaré en Montirón y solamente soñaré, pero que el rock and roll no falte jamás, por muy fuertes que soplen los vientos, como decían mis padres.