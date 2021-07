Monte: "No se puede hablar de brotes, es más como una mancha que se extiende"

"No creo que se pueda hablar de brotes, es más como una mancha de aceite que se extiende por todos los sitios", así se refiere Rafael Monte, director asistencial del área sanitaria de Lugo, al momento actual de la pandemia, que en Galicia alcanza en cuanto a contagios niveles que no se veían desde el pasado mes de febrero.

Y es que los positivos de covid-19 siguen disparados. ''Los menores de 30 son los que forman la mayor parte del grupo de nuevos positivos en la provincia, y el lugar de la provincia que peor está en estos momentos es Lugo'', asegura Monte.

''En los últimos días también estamos viendo muchos casos en A Mariña, pero con el mismo perfil: son jóvenes que están de vacaciones, se detectan un par de positivos en la pandillas, que pasan a estar confinadas, y de ahí a las familias. También hay que tener en cuenta que no todos en esas familias están vacunados, porque muchas veces los progenitores también son jóvenes, padres de 35 años o así, por lo que se están viendo muchos positivos secundarios y hay muchos confinamientos'' apunta.

Según los datos del Sergas, en Viveiro se han contabilizado 38 nuevos casos en los últimos 14 días; 31 en Foz y 20 en Ribadeo. Además, hay un joven vivariense de 27 años ingresado en el Hospital da Mariña.

''En este momento (el viernes) en el Hula solo tenemos seis ingresados: tres de ellos son menores de 40 años con neumonía bilateral y los otros tres son personas mayores de 65 años en las que coincide que son positivos de covid, pero han ingresado por otros problemas médicos ajenos al coronavirus'', apunta Monte.

El director asistencial del área sanitaria de Lugo no ve alarmante la situación a día de hoy, pero de sus palabras se desprende el mensaje de que no conviene bajar la guardia. ''Me da que esto es una tendencia que se va a mantener en el tiempo. Si esto llega a pasar en febrero tendríamos el Hula hasta los topes. Pero ahora vemos que si es gente que no está vacunada los efectos no son tan extremos, y que los positivos que están vacunados tampoco desarrollan síntomas graves. Hay pocos ingresos de positivos, pero esto está cambiando: si de cien positivos tienes un ingreso, con mil tendrás diez y con 10.000, cien, el porcentaje será el mismo y los números seguirán creciendo''.