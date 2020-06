Monserrat Valcárcel: "O de Lugo é o campus galego que máis novos títulos ofrece o próximo curso"

La vicerrectora de Coordinación del campus universitario de Lugo, Monserrat Valcárcel, considera "moi positivo" que "unha figura como Oliver Laxe crea no que facemos desde o Campus Terra e no rural". El cineasta protagoniza la campaña para promocionarlo, en un momento en el que Valcárcel destaca que es el campus gallego que "máis se renova" y que cuenta con "máis novos títulos" para el curso que viene.

Su oferta académica se amplía con los grados de Bioquímica y de Economía e Tecnoloxía, con 45 plazas cada uno, y el abierto de cinco ingenierías, con 10.

La vicerrectora de coordinación resalta que el de Bioquímica es "un grado novidoso en todo o sistema universitario galego" y prevé que tendrá una demanda "importante" porque tiene "moita expectativa de futuro e moitas oportunidades de saídas laborais". "A Bioquímica preséntase como algo esencial para esta nova realidade e para o cambio climático", precisa.

De la otra nueva titulación que oferta 45 plazas subrayaba que aúna "a parte máis relacionada co emprendemento coa tecnoloxía tan necesaria neste novo século".

Monserrat Valcárcel también hace hincapié en la "idea novidosa" del grado abierto, que está dirigido a aquellos alumnos que tienen claro que quieren estudiar una ingeniería, pero no tienen decidida cuál de las cinco del campus lucense les atrae más.

"Teñen opción de combinar un pouco varias enxeñarías para máis adiante decantarse. Teñen ano e medio para ver nese abano de cinco titulacións cal é a que máis lle gusta. Moitas veces a oferta non se coñece moi ben ata que se experimenta", explica.

Otros proyectos en los que estaba embarcado el campus lucense se han quedado aparcados con la pandemia, como el traslado de la facultad de Formación do Profesorado a la de Humanidades y el de la escuela de Relacións Laborais a la facultad de Administración e Dirección de Empresas. "Iso está en stand by porque na Xunta, coa emerxencia sanitaria, non era prioritario", aclara la vicerrectora de coordinación.