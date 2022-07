Un monólito lembra xa en Lugo os pioneiros no uso do galego na xustiza

Lugo é a cidade galega na que se fai máis uso do galego na xustiza. Pero isto non foi sempre unha realidade. Ata hai ben pouco, non se ditaban sentenzas en lingua galega, nin os avogados intervían en galego nos xuízos, nin os escritos se redactaban neste idioma malia a que era a lingua propia do lugar onde se desenvolvían ditos actos xudiciais.

Que o galego comezase a ser unha lingua de uso normal no ámbito da xustiza só foi posible grazas a un grupo de xuristas -maxistrados, fiscais e avogados- e funcionarios que decidiron, co seu exemplo, contribuír a mudar o acostumado.

O monumento da Praza de Avilés recolle o nome dos dez profesionais da Xustiza que decidiron usar o galego cando nunca se fixera antes

Isto foi o que se conmemorou este sábado nun acto no salón de plenos da Deputación, no que se recoñeceu o paso adiante que deron, nesta cidade e non hai tanto, as maxistradas Dalila Dopazo e Sandra Piñeiro; os xuíces Edgar Fernández, Eladio Prieto, Luís Villares e Manuel Pereira; os fiscais Antón Fructuoso, Jesús Álvarez e Lucía Girón, e a letrada da Administración de Xustiza Ánxeles López. Ademais, recoñeceuse o papel que tiveron os profesionais das áreas legais dos sindicatos, da Deputación e do Concello.

Estos nomes, ao igual que o seu valente proceder, quedarán así para o recordo nun monolito conmemorativo que este venres se colocou fronte o lugar onde todo aconteceu, fronte aos xulgados da Praza de Avilés.

Este venres, que se cumpriu 37 anos dende a publicación da primeira sentenza en galego, celebrouse un acto académico no salón de plenos da Deputación para honrar a estes homes e mulleres e facer tamén reivindicación colectiva da importancia de continuar coa promoción do uso do galego neste ámbito profesional.

O acto académico da xustiza galega foi organizado pola asociación Irmandade Xurídica Galega, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, a Audiencia Provincial, a Deputación e o Concello.

Xuristas e autoridades que participaron no acto académico no Pazo de San Marcos. EP

INTERVINTES. O presidente da Irmandade Xurídica, Xaquín Monteagudo, destacou que o estatuto xurídico asegura ao galego "protección como lingua propia de Galicia" e, por tanto, dixo que "isto debe equiparala co castelán". Xaquín Monteagudo fixo referencia a un futuro no que o galego poida chegar a ser "unha lingua emerxente" pero avisou tamén que "depende da imaxe que poidamos proxectar na sociedade".

En representación da Xunta, acudiu o xefe territorial da Presidencia, Gerardo Criado, que explicou que "a presenza do galego na xustiza é fundamental para a súa normalización", á vez que afirmou que o proceso de normalización que se deu na xustiza debe ser exemplo "para outros ámbitos que seguen máis atrasados".

O presidente da Audiencia Provincial, Edgar Fernández, puxo en valor a "valentía destes homes e mulleres que decidiron facer algo en contra do acostumado". Tamén tivo palabras de reproche para a Xunta, á que pediu "dar máis pasos" para a normalización total mentres se ofreceu a asinar un convenio coa Administración para que "os pronunciamentos se fagan en galego".

Edgar Fernández tivo tamén unhas palabras especiais de recordo para "o activista" Xosé González Martínez, membro da Irmandade de Xuristas, pola súa loita incansable por acadar unha xustiza en galego e "pola súa paixón" por esta lingua.

Cara ao final da súa intervención, preguntouse por que en determinados ámbitos da Administración continúa a ser tan difícil manter un idioma en igualdade de condicións respecto doutro, porque, aseverou, "se perdemos a fala, perdémonos nós" en referencia á identidade e cultura do pobo galego.

A continuación, tomou a palabra o rector da universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, para sinalar a utilidade e importancia que ten a existenza do servizo web LexGal (www.lex.gal) xa que "pon a disposición dos profesionais toda a lexislación en galego".

Así mesmo, recuperou a sentenza do Tribunal Supremo que no 2019 declarou nula unha ordenanza do Concello sobre o uso do galego na Administración, considerando "difícil de entender que unha normativa que establece que os cargos do Concello teñen que falar galego fose ilegal".

Pola súa banda, Lara Méndez, agradeceu esta efeméride e deu maior importancia ao uso do galego na xustiza "se temos en conta o carácter eminentemente rural da nosa comunidade que fala máis galego que castelán".

O presidente da Deputación, José Tomé, indicou que "temos que seguir impulsando o uso do galego en todos os ámbitos da vida" para non quedar "orfos de sentido e sen voz propia".